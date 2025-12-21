هدف از ورود به سپاه
پاسدار شهید رضا پایان، برادر شهیدان ابراهیم و اسحاق پایان است که پنجم فروردین سال ۱۳۴۳در خانوادهای زحمتکش در روستای دزک از توابع شهرستان بندرعباس چشم به جهان گشود. او با رنجها و مشقتهایی که پدر و مادرش متحمل شدند، به سن هفت سالگی رسید و تحصیلات خود را آغاز کرد. پس از پایان دوره راهنمایی، در پی پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام امت، علاقه و انگیزه شدیدی برای خدمت به انقلاب پیدا کرد. به همین دلیل، در تاریخ دهم خرداد سال ۱۳۶۰ به عضویت سپاه پاسداران درآمد و مدتی خدمات ارزشمند خود را در سپاه بندرعباس انجام داد. سپس به سپاه بندرلنگه منتقل شد و در آنجا نیز خدمت مقدس پاسداری را ادامه داد.
این جوان روستایی همیشه شوق حضور در جبهههای نور علیه ظلمت و نبرد با دشمنان را داشت که به همین خاطر بارها درخواست اعزام به جبهه را میکرد. شهید پایان در نامههایش مینوشت: «از همان روزی که وارد سپاه شدم، هدفم خدمت به اسلام و جهاد در راه خدا بود و هیچ چیز دیگر برایم اهمیت ندارد.» سرانجام در فروردین سال ۱۳۶۱ به آرزوی دیرینه خود رسید و از سپاه پاسداران بندرلنگه به جبهههای حق علیه باطل اعزام شد که در تاریخ دهم اردیبهشت سال ۱۳۶۱ در سن ۱۸ در عملیات بیتالمقدس در جبهه خرمشهر، در راه اسلام به شهادت رسید. پیکر پاکش پس از تشییع، در گلزار شهدای روستای تازیان بالا از توابع بندرعباس آرام گرفت.