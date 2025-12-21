فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۷۳۰
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
شورای ملی تأمین مالی تصویب کرد

حداقل 100 هزار یورو سرمایه‌گذاری خارجی برای دریافت اقامت ایران

براساس آیین‌نامه اجرائی ماده 29 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، هر سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند با سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم حداقل 100 تا 300 هزار 
یورویی اقامت دو ساله دریافت کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای ملی تأمین مالی با استناد به ماده 13 آیین‌نامه اجرائی ماده 29 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به موجب تصویب هیئت وزیران دستورالعمل ماده آیین‌نامه اجرائی ماده مذکور، موضوع تعیین مدت اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری با سرمایه‌گذاری را تصویب کرد.
براساس ماده یکم، مدت اقامت سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به تناسب میزان مبلغ سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری به شرح ذیل است:
سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی از 100 تا 300 هزار 
یورو تا دو سال اقامت، از 300 تا 500 هزار یورو از دو تا پنج سال اقامت و از 500 هزار یورو هم پنج سال اقامت به همراه دارد.
طبق تبصره یکم این قانون، مبالغ ذکر شده به منظور اعطای اقامت به ازای یک فرد سرمایه‌گذار یا سپرده‌گذار موضوع این دستورالعمل تعیین شده است.

