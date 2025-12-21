براساس آیین‌نامه اجرائی ماده 29 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، هر سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند با سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم حداقل 100 تا 300 هزار

یورویی اقامت دو ساله دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای ملی تأمین مالی با استناد به ماده 13 آیین‌نامه اجرائی ماده 29 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به موجب تصویب هیئت وزیران دستورالعمل ماده آیین‌نامه اجرائی ماده مذکور، موضوع تعیین مدت اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری با سرمایه‌گذاری را تصویب کرد.

براساس ماده یکم، مدت اقامت سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به تناسب میزان مبلغ سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری به شرح ذیل است:

سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی از 100 تا 300 هزار

یورو تا دو سال اقامت، از 300 تا 500 هزار یورو از دو تا پنج سال اقامت و از 500 هزار یورو هم پنج سال اقامت به همراه دارد.

طبق تبصره یکم این قانون، مبالغ ذکر شده به منظور اعطای اقامت به ازای یک فرد سرمایه‌گذار یا سپرده‌گذار موضوع این دستورالعمل تعیین شده است.