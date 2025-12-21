۷۰۰۰ اتوبوس نیاز داریم

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اعلام کرد که ناوگان جاده‌ای با حدود ۷۰۰۰ اتوبوس فعال در حال فعالیت است و به همان تعداد اتوبوس جدید نیاز دارد تا تعادل برقرار شود. بر اساس برنامه، سالانه ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس از طریق تولید داخل و واردات وارد شبکه حمل‌ونقل خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان راهداری، «رضا اکبری» رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه بحث نوسازی ناوگان در دو بخش ناوگان باری و مسافری تقسیم می‌شود، گفت: اکنون نیاز به اتوبوس در کشور برای مردم بسیار محسوس شده است خصوصا در مواقعی که با اوج سفرها مانند نوروز، اربعین یا ۲۸ صفر مواجه می‌شویم.

وی افزود: تقریباً ۷۰۰۰ اتوبوس فعال در بخش جاده‌ای کشور داریم و به همین تعداد هم اتوبوس جدید نیاز داریم که ناوگان به تعادل برسد و بتواند نیاز کل سال را تامین کند. برای تأمین این تعداد اتوبوس دولت برنامه‌های زیادی داشته که در این سال‌ها به دلیل موانع موجود موفق نبوده است، اما خوشبختانه از سال گذشته همت مضاعفی ایجاد شد و متولیان امر گرد هم آمدند که این نوسازی اتفاق بیوفتد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تصریح کرد: برای نوسازی اتوبوس یک تفاهم ۱۲۵۰ دستگاهی با پنج شرکت تولید اتوبوس داخل کشور منعقد کردیم که سهمی به هر کارخانه داده و منابعی هم در بانک ذخیره شده که این منابع تسهیلاتی را برای این پنج شرکت ایجاد می‌کند. در تلاش هستیم که این تعداد اتوبوس تا سال آینده تولید شود.

وی بیان کرد: علاوه‌بر آن مصوبه‌ای در سنوات قبل بود که عملکرد خوبی نداشت و آن‌هم واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس بود. این مصوبه را احیا کردیم و دولت دوباره آن را تمدید کرد. این مصوبه دوباره به جریان افتاد و ثبت سفارش ۱۵۰۰ دستگاه از این ۲۰۰۰ دستگاه تمام شده، تخصیص ارز یا داده شده یا به زودی داده می‌شود و آنهائی که ثبت سفارش کردند دنبال واردات هستند. چیزی حدود ۲۰۰ دستگاه تاکنون وارد شده است. تلاش زیادی می‌کنیم که این ۲۰۰۰ دستگاه محقق شود که در کنار ۱۲۵۰ دستگاه دیگر بتوانیم سال آینده ۳۰۰۰ اتوبوس جدید داشته باشیم.

اکبری با بیان اینکه نوسازی ناوگان کامیون نیز برنامه دیگری است، گفت: دولت در برنامه هفتم تکلیف کرده ۱۱۰ هزار ناوگان جاده‌ای باید نوسازی شود که بخشی از آن اتوبوس است و حدود ۸۰ هزار دستگاه نیز باید نوسازی کامیونی باشد. خوشبختانه در این بخش تولید داخل خوبی داریم.

وی ادامه داد: گزارش ما از وزارت صنعت این است که سال ۱۴۰۳ حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار کامیون در داخل کشور تولید شده و این خودش می‌تواند عدد خوبی برای نوسازی باشد. همچنین ظرفیتی هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه هفتم برای واردات کامیون و کشنده پیش‌بینی شده که در ازای اسقاط یک دستگاه فرسوده تعدادی هم واردات انجام شود.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ هزار کامیون بالای ۲۵ سال در کشور داریم که آلودگی تولید می‌کنند، گفت: باید تا پایان برنامه هفتم تلاش کنیم حداقل این ۱۰۰ هزار دستگاه به هر قیمتی شده نوسازی شوند.

به گفته وی یکی از موانع جدی نوسازی کامیون‌ها این است که قانونی وجود ندارد تا کامیون‌های فرسوده بتوانند از چرخه خدمت‌دهی و حمل بار خارج شوند.

البته آیین‌نامه‌ای در دولت با محوریت سازمان محیط زیست نهائی شده که به زودی تصویب می‌شود. در این آیین‌نامه قرار است مشوق‌هایی را کنار اسقاط کامیون قرار دهد که تقریباً بدون آورده نقدی می‌تواند یک کامیون نو کنار یک کامیون فرسوده قرار بگیرد و این اسقاط و نوسازی انجام شود.