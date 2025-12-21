رویداد تخصصی مجمع دختران «حورا» برگزار شد
سومین رویداد تخصصی مجمع دختران «حورا»، در فضائی صمیمی و همدلانه، با حضور بانوان فعال، متخصص و دغدغهمند از حوزههای مختلف برگزار شد.
مجمع دختران «حورا»، شبکهای پویا و جریانساز از زنان مؤمن، توانمند و صاحبنظر در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، علمی، هنری، رسانهای، خانواده و سلامت است که با رویکرد «همافزایی» شکل گرفته و به دنبال خلق گفتمان مؤثر زنانه در جامعه میباشد. در این رویداد، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با محوریت «الگوی سوم زن مسلمان» سخنرانی کرد و تصویری روشن، مسئولانه و فعال از زن مسلمان ارائه داد. اردبیلی با تأکید بر نقش پیشبرنده بانوان، زن مسلمان را انسانی تأثیرگذار و کنشگر توصیف کرد که منفعلانه به تماشا نمینشیند، بلکه خود در ساخت جامعه حضور دارد.
در بخش دیگری از برنامه، علیرضا نادعلی، عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند بانوان و اهمیت جریانهای مردمی در حوزه زن و خانواده، فعالیتهای «حورا» را نمونهای موفق از حرکتهای اصیل و مبتنی بر باورهای بومی دانست. این رویداد، فرصتی برای گفتوگو، تبادل تجربه، و همافزایی میان بانوان فعال در مسیر رشد و اثرگذاری بود؛ زنانی که مشعل به دست، مسیر روشن فردا را ترسیم میکنند.