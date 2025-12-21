کد خبر: ۳۲۴۷۲۴
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
«چرخ» به استقبال پرتاب ماهوارههای ایرانی میرود
برنامه تلویزیونی «چرخ» در آستانه پرتاب ماهوارههای ایرانی، با رویکردی تخصصی به بررسی آخرین دستاوردها و ظرفیتهای فناوری فضائی کشور میپردازد.
در همین راستا طی هفته جاری، مدیران پروژه و فناوران ماهوارههای «ظفر ۲»، «پایا» و نسخه ارتقا یافته «کوثر» و دیگر پروژههای فعال فضائی، مهمان برنامه «چرخ» خواهند بود و در گفتوگوهایی تخصصی، به تشریح ابعاد فنی، روند پیشرفت و اهمیت این پروژهها برای صنعت فضائی کشور میپردازند. برنامه «چرخ» با هدف تبیین علمی دستاوردهای ملی و ارتقای آگاهی عمومی، تلاش میکند مخاطبان را با تحولات راهبردی حوزه فضائی کشور همراه سازد. مجله علم و فناوری چرخ روزهای یکشنبه تا سهشنبه هر هفته ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ تکرار میشود.