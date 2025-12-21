فعالیت بیش از ۱۰ هزار بسیجی در جنوب شرق کشور

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: بیش از ۱۰ هزار بسیجی – از شیعه و اهل سنت – در قالب طرح‌های امنیتی در جنوب شرق کشور فعال هستند.

سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست شورای راهبری همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور» با اشاره به جایگاه راهبردی این منطقه تأکید کرد: تحقق توسعه پایدار در جنوب شرق ایران تنها از مسیر هم‌افزایی دستگاه‌ها، مشارکت مردم و نگاه توأمان به امنیت و اقتصاد ممکن است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در سخنان خود با تبیین پیوند عمیق امنیت با رشد اقتصادی و علمی تصریح کرد: مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جنوب شرق کشور در هم تنیده‌اند. امنیت، پیش‌شرط شکوفایی اقتصادی است و در مقابل، نبود اقتصاد پویا به امنیت لطمه می‌زند. توسعه، باید امنیت‌محور باشد تا پایداری آن تضمین شود.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به پتانسیل‌های کم‌نظیر اقتصادی در این منطقه گفت: اقتصاد دریامحور در سواحل مکران و چابهار، اقتصاد کشاورزی و ترانزیت بین‌المللی از مهم‌ترین فرصت‌هایی هستند که می‌توانند چرخ توسعه کشور را به حرکت درآورند.

سردار کرمی افزود: در بخش کشاورزی، ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی منطقه برای ایجاد باغ‌های موز اختصاص یافته است. کشور سالانه حدود ۶۵۰ میلیون دلار برای واردات این محصول هزینه می‌کند، در حالی که با اجرای این طرح می‌توانیم نه‌تنها نیاز داخلی را تأمین کنیم، بلکه صادرکننده باشیم و درآمدی فراتر از نفت به‌دست آوریم.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه درباره فرصت‌های منطقه‌ای اظهار کرد: پاکستان با جمعیت ۲۶۰ میلیون نفری، افغانستان از مسیر چابهار و کشورهای عمان و آفریقایی، شرکای مهمی هستند که می‌توانند پیشران تحول در اقتصاد جنوب شرق ایران باشند. بخشی از قراردادهای بزرگ اقتصادی بین دو کشور ایران و پاکستان هنوز اجرایی نشده و باید فعال شوند.

سردار کرمی با اشاره به مشارکت مردمی در حفظ امنیت منطقه خاطرنشان کرد: امروز بیش از ۱۰ هزار بسیجی - از شیعه و اهل سنت - در قالب طرح‌های امنیتی در جنوب شرق کشور فعال هستند. موفقیت این الگو نتیجه همراهی مردم، سران قبایل، علمای دینی و نخبگان است.

وی تأکید کرد: امنیت پایدار جنوب شرق امروز حاصل الگوی مردمی و انقلابی است که از دل اعتماد و هم‌دلی اقوام و مذاهب برآمده است.

سردار کرمی با اشاره به رشد علمی در دانشگاه‌های منطقه گفت: ظرفیت نخبگان علمی باید در خدمت اقتصاد منطقه قرار گیرد. همچنین، طرح جذب پزشکان بومی - که در دولت شهید رئیسی آغاز و در دولت دکتر پزشکیان ادامه یافته - زمینه‌ساز حل مشکل ماندگاری پزشکان و ارتقای خدمات درمانی در مناطق محروم است.

به گزرش ایسنا، فرمانده نیروی زمینی سپاه با تأکید بر لزوم کار جمعی دستگاه‌ها افزود: جنوب شرق ایران سرزمینی ثروتمند و الهی است که با تلاش، تدبیر و همدلی می‌توان آن را به محور ثبات، امنیت و پیشرفت ملی تبدیل کرد. خداوند به جامعه پرتلاش پاداش می‌دهد، نه به جامعه‌ای که به رکود تن دهد.