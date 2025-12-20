



شش ماه پس از جنگ 12روزه، قدرت کوبنده موشک‌های نقطه‌زن ایران که رژیم صهیونیستی را در هم کوبیدند، همچنان محل بحث محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان است.

در این‌باره سرلشکر «الیزر ماروم» فرمانده سابق نیروی دریایی رژیم صهیونیستی گفت: فعلاً باید بحث هسته‌ای ایران را کنار بگذاریم. ما دیدیم که این موشک‌ها چه می‌کنند و چقدر خطرناکند. حتی اگر ۱۰ عدد از موشک‌های ایران به اسرائیل اصابت کند، برای ما مشکل بزرگی ایجاد می‌کنند.

از سوی دیگر، شبکه یورونیوز در گزارشی از قول کارشناسان خبر داد: آمریکا به‌دلیل مصرف گسترده تاد در جنگ ایران و اسرائیل و مقابله با موشک‌های دوربرد ایران با ناترازی پدافند موشکی روبه‌روست.

به گزارش یورونیوز، آژانس دفاع موشکی آمریکا با ناترازی عرضه و تقاضای سامانه‌های رهگیر موشکی «تاد» مواجه شده و کارشناسان هشدار داده‌اند که موشک‌هایی که در سال ۲۰۲۱ خریداری شده‌اند، طبق برنامه تا پیش از‌ آوریل ۲۰۲۷ وارد موجودی این آژانس نخواهند شد.

مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، سی‌اس‌آی‌آس می‌گوید به‌دلیل استفاده ارتش آمریکا از تعداد زیادی از سامانه‌های ضدموشکی تاد (دفاع منطقه‌ای در ارتفاع بالا) برای دفاع از اسرائیل در جنگ ۱۲روزه علیه ایران، اکنون تحویل این سامانه‌ها متوقف شده است.

یک تحلیلگر عرب هم با اشاره به گزارش‌های منتشره از کابینه جنگ اسرائیل در جنگ ۱۲روزه گفت: تا موشک‌های ایرانی به شهرهای اسرائیل اصابت کرد، سرخوشی اولیه کابینه اسرائیل جایش را به نگرانی داد. سرتیب دونالد رئیس سابق جبهه داخلی اسرائیل می‌گوید سقوط بالستیک مثل موشک غزه نیست بلکه قدرت تخریب آن عظیم است. او به ساختمانی 14طبقه در بات‌یام اشاره می‌کند که بخش بزرگی از آن با اصابت موشک فروریخت و 70 ساختمان اطراف آن هم آسیب دیدند. او می‌گوید دیدن این صحنه‌ها برای اسرائیلی‌ها سخت بود و تصویر خانواده‌ای که منتظر بیرون کشدن جنازه عزیزان خود بودند، هنوز در ذهنش هست و جرأت روبه‌رو شدن با چنین صحنه‌ای را نداشته است. همچنین موریا ساف می‌گوید در جلسه دوم کابینه امنیتی اسرائیل، تا موشک‌های ایرانی به شهرهای اسرائیل اصابت کرد، آن سرخوشی اولیه از بین رفت و جایش را به نگرانی داد.

همچنین شبکه الجزیره به نقل از وب‌سایت صهیونیستی 972+ گزارش داد که اصابت موشک‌های قدرتمند ایران به مراکز مختلف اسرائیل، اقتصاد این رژیم را به لبه فروپاشی کشانده است. بنابر این گزارش، که تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد اسرائیل ترسیم می‌کند، فراخوان حدود ۳۰۰هزار نیروی ذخیره برای مدت‌های طولانی از جنگ غزه تا جنگ 12روزه، ضربه‌ای مستقیم به بازار کار و بهره‌وری وارد کرده و کمبود نیروی انسانی را تشدید کرده است. هزینه‌های سنگین جنگ باعث انتقال منابع عمومی به بخش نظامی، افت کیفیت خدمات عمومی و نزدیک‌شدن اسرائیل به بحران بدهی شده است. نشانه‌های بی‌اعتمادی نیز آشکار است: کاهش رتبه اعتباری، انتقال پس‌اندازها به خارج از شهرک‌نشین‌ها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری. در همین حال، طبقه متوسط تحصیلکرده به فکر مهاجرت افتاده و فرار مغزها شتاب گرفته است.