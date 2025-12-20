شبکه الجزیره می‌گوید؛ نتایج تحقیقات نهادهای امنیتی آمریکا نشان می‌دهد ادعاهای رسانه‌ها و مقام‌های اسرائیلی درباره ارتباط ایران با قتل یک استاد دانشگاه در مؤسسه فناوری ماساچوست نادرست بوده و هیچ نشانه‌ای از انگیزه سیاسی، مذهبی یا دخالت خارجی در این پرونده وجود ندارد.

شبکه «الجزیره»، روز شنبه، گزارش داد دستگاه‌های امنیتی آمریکا اعلام کرده‌اند که بررسی‌های انجام‌شده درباره قتل «نونو لورِیرو» استاد حوزه انرژی هسته‌ای در مؤسسه فناوری ماساچوست نشان می‌دهد روایت‌های مطرح‌شده در رسانه‌های اسرائیلی درباره این حادثه «فاقد اعتبار» بوده است.

رسانه‌های اسرائیلی پیش‌تر تلاش کرده بودند قتل استاد MIT را به ایران نسبت دهند و مدعی شده بودند قربانی یهودی و حامی اسرائیل بوده است.

این رسانه‌ها کوشیده بودند حادثه را در قالب «جرم ناشی از یهودستیزی» معرفی کرده و به‌طور ضمنی، پای تهران را به ماجرا باز کنند؛ ادعاهایی که اکنون از سوی تحقیقات رسمی آمریکا رد شده است.

پلیس آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد جسد فردی که مظنون اصلی این قتل بوده، در یک مرکز ذخیره‌سازی پیدا شده؛ فردی که پس از ارتکاب قتل، خودکشی کرده است.

الجزیره به نقل از مقام‌های پلیس آمریکا گزارش داد که هیچ‌گونه شواهدی دال بر ارتباط این جنایت با ایران به دست نیامده است. نهادهای امنیتی همچنین تأکید کرده‌اند که نه انگیزه‌های سیاسی و نه نشانه‌ای از «اقدام تروریستی» در این پرونده مشاهده نشده است.

طبق اطلاعات رسمی که الجزیره به آن استناد کرده، قاتل و قربانی هر دو پیشتر در یک دانشگاه در شهر لیسبون، پایتخت پرتغال، تحصیل کرده بودند و یکدیگر را می‌شناختند. با این حال، پلیس اعلام کرده انگیزه دقیق این قتل همچنان نامشخص است و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. به گزارش الجزیره، پلیس آمریکا از احتمال ارتباط همین فرد با یک تیراندازی جمعی در دانشگاه براون در ایالت رود آیلند خبر داده است؛ حادثه‌ای که به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن هشت تن دیگر انجامید. مقام‌های امنیتی در این پرونده نیز تأکید کرده‌اند که هیچ نشانه‌ای از انگیزه‌های مذهبی یا قومی مشاهده نشده است.

واکنش‌ها در فضای مجازی

افشای نتایج تحقیقات واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی و محافل رسانه‌ای به دنبال داشته است. بسیاری از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران، این پرونده را نمونه‌ای از «الگوی تکرارشونده اتهام‌زنی اسرائیل» توصیف کرده‌اند.

الجزیره می‌نویسد «فرانسیس کاسندرا» نویسنده و تحلیلگر یکی از افرادی که به این مسئله واکنش نشان داد.

کاسندار می‌نویسد: «نه تیراندازی دانشگاه براون ربطی به تروریسم عربی داشت و نه قتل استاد MIT ارتباطی با ایران. این ادعاها صرفا در رسانه‌های اسرائیلی مطرح شد. چرا اسرائیل بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای چنین دروغ‌هایی را منتشر

می‌کند؟»

همچنین «جرج گالاوی: نویسنده و سیاستمدار بریتانیایی در واکنش به این پرونده که بازتاب آن در گزارش الجزیره آمده، نوشت: «همه شما گفتید قاتل فریاد الله‌اکبر سر داده، گفتید ایران دخیل بوده و گفتید استاد یهودی و حامی اسرائیل است. حالا یا نادان از آب درآمده‌اید یا دروغگو؛

کدام هستید؟»

الجزیره همچنین به اظهارات کاربران شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده که با انتقاد از تکرار چنین اتهام‌هایی، مسئله مسئولیت اخلاقی و رسانه‌ای را مطرح کرده‌اند. یکی از فعالان فضای مجازی نوشته است: «اسرائیل مدعی بود شواهدی علیه ایران دارد، اما حالا مشخص شده قاتل یک مرد پرتغالی بوده که قربانی را می‌شناخته است. آیا اسرائیل هرگز بهای این دروغ‌های آشکار را خواهد

پرداخت؟»

زمینه گسترده‌تر اتهام‌زنی‌ها

به گزارش الجزیره، تحلیلگران این پرونده را در چارچوبی گسترده‌تر از اتهامات مکرر اسرائیل علیه ایران ارزیابی می‌کنند؛ اتهاماتی که در سال‌های اخیر درباره حوادث مختلف، حتی خارج از خاورمیانه، مطرح شده است.

به باور این تحلیلگران، چنین روایت‌هایی با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی غرب و آماده‌سازی فضا برای افزایش فشار سیاسی یا حتی اقدام نظامی احتمالی علیه ایران صورت می‌گیرد.

به گزارش فارس، الجزیره تأکید می‌کند افشای جزئیات این پرونده، بار دیگر اهمیت تحقیقات مستقل و مسئولیت رسانه‌ها در جلوگیری از گسترش روایت‌های اثبات‌نشده را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است.