کیهان و خوانندگان
* طبق بشارت امام خمینی(ره)، پیروزی ما را خداوند تضمین کرده است و ما پرچم را به دست صاحب پرچم میسپاریم. انشاءالله. همه باید در میدان با کمربندهای محکم بسته شده برای محو غده سرطانی و اربابش شیطان بزرگ آماده باشند.
قنبری
* سخنگوی دولت شهید رئیسی گفته است؛ وقتی پیشمان بود توهین و تخریبش میکردند تا حواس مردم از عملکردش پرت شود و خوبیهایش را نبینند، بعد از شهادتش توهین و تخریبش میکنند تا حواسها را از عملکرد دولت متبوعشان پرت کنند و از پاسخگویی فرار کنند. کاش سیره شهید رئیسی رعایت اخلاق حتی در برابر بیاخلاقی نبود!
نیازی
* همانگونه که رهبر معظم انقلاب به درستی فرمودند؛ اگر انگیزههای شهدای جنگ تحمیلی یا شهدای این جنگ اخیر که این عزیزان را به میدان خطر کشاند صرفاً به یک احساسات تقلیل بدهیم، واقعا در حق این اشخاص و حوادث بزرگ ظلم کردهایم. چرا که یکی از این انگیزهها «شوق به لقاءالله» از سوی این شهدا بود.
میرحسنی
* ما جمعی از فرزندان و خانواده شهدا، توهین یک عنصر اصلاحطلب به رئیسجمهور فقید و شهید آیتالله رئیسی با زشتترین عبارات را محکوم کرده ضمن ابراز برائت از این اقدام رذیلانه، خواستار برخورد شدید قانونی با این عنصر فتنهگر هستیم.
مظفری
* یکی از محورهای اصلی جنگ روانی رژیم جعلی اسرائیل علیه ایران، تلاش برای ایجاد گسست میان مردم، نهادهای مدنی و نیروهای مسلح است. بنابراین اتهامزنیهای داخلی که بعضاً اتفاق میافتند، ناخواسته در خدمت این استراتژی دشمن قرار میگیرد.
شیشه بر
* تخریب ۹۰ درصدی زیرساختهای حیاتی، قطع کامل سیستم آبرسانی، فروپاشی بیمارستانها، و نبود دارو و غذا در غزه باعث شده میلیونها غیرنظامی و بهویژه کودکان در شرایطی زندگی کنند که عملاً مرگ تدریجی و جمعی است. بنویسید این سطح از آسیبپذیری بشر، حتی مطابق معیارهای حقوق بینالملل، مصداق جنایت علیه بشریت است.
ذوالفقاری
* ۲۶ آذر مصادف با روز ملی حملونقل بود. روزی که کامیونداران کشورمان برای تخلیه بار از بنادر بهصورت بسیجی سرازیر جنوب ایران شدند. یادی کنیم از محمد دالوند، دلاورمرد جوان لرستانی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه غیرتش اجازه نداد در میان معرکه، آنچه در توان دارد برای کشور به میدان نیاورد. محمد با جرثقیل خوشرکابش به کمک سکوهای پرتاب موشک شتافت و در همین مسیر بهدست رژیم خبیث صهیونی به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی.
خزینی
* سرمای شبانه در غزه که گاه به دمای نزدیک به یخزدگی میرسد، جان کوچکترین و آسیبپذیرترین ساکنان چادرها و اردوگاههای غزه را تهدید میکند. ای سران کشورهای عربی غربگرا آیا این غربت بچههای مظلوم را نمیبینید؟
ترابی
* دستگاه دیپلماسی! چرا به گروسی باج داده میشود؟ چرا باید مجدداً از مراکز هستهای ما جاسوسی کند؟ تجربه متراکم ایران و سایر کشورهای حامی مقاومت نشان داده، شکم جریان سلطه جهنمی سیری ندارد. هر مقدار باج داده شود سیر نخواهد شد. خط قرمز شهدا که صاحبان اصلی انقلاب و کشور هستند، اقتدار اقتدار اقتدار!
نیکنام
* از رئیسجمهور محترم درخواست میشود داشتهها و توانمندیهای موشکی خودمان را که دسترنج شهیدان گرانقدری چون طهرانیمقدم، حاجیزادهها و همکارانشان است و شیطان بزرگ و سگ هارش را مجبور به قبول آتشبس نمود دستکم نگیرد.
شکوهی
* دانشگاه هاروارد درحال جمعآوری آرشیوی محرمانه شامل حدود یک میلیون سند درباره اسرائیل است؛ مجموعهای از کتابها، نشریات، فایلهای صوتی، حفظ «میراث» اسرائیل در روزی که این رژیم شاید دیگر وجود نداشته باشد.
کاشی
* عدم عکسالعمل آقای رئیسجمهور نسبت به توهین به شهید رئیسی در حضور ایشان با شعار وفاق ایشان در تناقض است. از آقای پزشکیان انتظار میرفت نسبت به پاسداشت حرمتها بهویژه در جلساتی که در حضور ایشان برگزار میشود، حساسیت نشان میدادند. در هر حال در این امتحان موفق بیرون نیامدند.
رادگهر
* از رئیس جمهور که سخن از وفاق میزند انتظار بود وقتی در حضورش فرد بینزاکتی به شهید جمهور بلکه به ملت جسارت روا داشت، پاسخ او را میداد و از حق دفاع میکرد تا مردم هم سخن وفاق وی را بپذیرند!
نوربخش، شکیبا، طاهری، رضایی و...
* آقای قائم پناه معاون اجرائی دولت۱۴ در سفر به خراسان جنوبی در جمع اعضای ستاد انتخابات دکتر پزشکیان گفت؛ «اگر رقیب ما رأی میآورد کشور با چالشهای داخلی و خارجی جدی روبهرو میشد!» گویا کشور گل و بلبل است، نه تورمی، نه جنگی، نه ترور فرماندهها و دانشمندان و نه ابتذال افسار گسیختهای و... رخ نداده است.
حجازی
* در اخبار آمده بود آمریکا با سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیون دلاری، بزرگترین مجتمع کنسولگری جهان را در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، افتتاح کرده است. این اقدام، در ظاهر یک پروژه دیپلماتیک، اما در باطن نشانهای روشن از تلاش آمریکا برای گسترش نفوذ و تثبیت حضور خود در شمال عراق و غرب آسیا است.
شهاب زاده
* افتتاح بزرگترین مجتمع کنسولگری جهان توسط آمریکاییها در اربیل عراق، درحالی صورت میگیرد که پارلمان عراق در سال ۲۰۲۰ با صدور مصوبهای رسمی، خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی شده بود. اکنون، واشنگتن با استفاده از پوشش دیپلماتیک، نیروهای جدید را وارد خاک عراق میکند تا اراده ملی را دور بزند و اشغال را در قالب همکاری جا بیندازد.
نیکورو
* هر ۱۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر موجب صرفهجویی ۵۶ میلیون متر مکعب گاز میشود. این پروژهها علاوهبر کاهش ناترازی انرژی، امکان مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد را نیز فراهم میکند.
میثاقی
* دانشجویان دانشگاه جامع امام حسین(ع)، «بتن پارچهای» تولید کردهاند که تا حالا ۳۰۰ کیلومتر کانالهای انتقال آب کشاورزی را با آن پوشاندهاند. در اهمیت تولید این محصول همینبس آبی که ۶ ساعت طول میکشید از سد به مزرعه کشاورز برسد، حالا ۳۰ دقیقهای به مزرعه میرسد و هدر رفت آن به صفر نزدیک شده است. در کشور ۲۰۰ هزار کیلومتر کانال انتقال آب وجود دارد که اگر با این بتن پوشانده شود ۳۰ میلیارد متر مکعب آب معادل ۳ برابر مصرف آب شرب و صنعتی صرفهجویی میشود. بی جهت نیست که غربیها از وجود سپاه پاسداران ناراحت هستند و کینه به دل دارند.
رحیمپور
* به علت نبود نظارت بر نانواییها متأسفانه کمفروشی و گرانفروشی، بیشترین تخلف نانواییها را نشان میدهد. از مسئولانی که حقوق برای این کار میگیرند درخواست میشود به این وظیفه خود در قبال این تخلفات بیتفاوت نباشند.
کمیلی
* اخیراً رضا ربع پهلوی که عُرضه مدیریت اقتصادی زندگی شخصی خودش را هم ندارد و مادرش او را مدیریت میکند سخن از مشهد مقدس کرده گویا بوی کباب به مشامش خورده است! اولاً این بوی کباب نیست بلکه درازگوش داغ کردهاند در ثانی، مشهد مقدس جایی برای امثال ناکسانی که با وحشیهای رژیم جعلی صهیونی همدماند نیست که بخواهند عرض اندام نمایند!
ساروی، و شهروندی از مشهد
* چه کسانی پشت اداره روزنامه سازندگی هستند؟ تیترهای این روزنامه گویا توسط بنگاه سخنپراکنی صهیونی، بیبیسی، صهیونیستها و غربیها تهیه و علیه نظام اسلامی و جبهه مقاومت پمپاژ میشود!
غلامی، دوران و...
* با افزایش قیمت 30درصدی بنزین متأسفانه این افزایش دامن ما را هم گرفت که هر روز با اسنپ که اغلب تاکسیداران هستند تردد میکنیم. دولت محترم برای حل این مشکل تدبیری کند.
محمدی
* وقتی از خیابان آزادی وارد بهبودی(در منطقه 2) میشویم با خودروهایی روبهرو میشویم که دوبله پارک کرده و باعث ترافیک میشوند. از مسئولان امر درخواست میشود برای جلوگیری از اذیت مردم با این متخلفان برخورد شود.
محسنی