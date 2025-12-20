رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) با تأکید بر نقش تعیین‌کننده هوش مصنوعی در حکمرانی علمی و پژوهشی، گفت: مرکز نور با تکیه بر تجربه‌ای نزدیک به دو دهه در کاربرد هوش مصنوعی و با اتکا به پلتفرم‌های هوشمند پژوهشی، به ‌دنبال عملیاتی‌سازی سیاست‌گذاری داده‌محور در علوم اسلامی و انسانی است.

حجت‌الاسلام‌ محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) در هم‌اندیشی علمی «حکمرانی و مدیریت و هوش مصنوعی» که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به‌صورت حضوری و مجازی در محل این مرکز برگزار شد، با اشاره به پیشینه تأسیس مرکز نور بیان داشت: این مرکز در سال ۱۳۶۸ و به دستور رهبر معظم انقلاب تأسیس شد. از همان ابتدا بخش قابل توجهی از منابع علوم اسلامی به محتوای دیجیتال تبدیل و در قالب نرم‌افزارها و پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار کاربران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه امروز بزرگ‌ترین کتابخانه دیجیتال علوم اسلامی در مرکز نور فعال است، تصریح کرد: «نورلایب» با بیش از ۱۳۷ هزار جلد کتاب و همچنین پایگاه‌های مجلات علمی با بیش از دو میلیون مقاله، خدمات گسترده‌ای به پژوهشگران ارائه می‌دهند.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) خاطرنشان کرد: مراکز معتبر دانشگاهی در اروپا و آمریکا مشترک استفاده از این منابع هستند. حجت‌الاسلام‌ بهرامی، با اشاره به سابقه فعالیت این مرکز در حوزه هوش مصنوعی، گفت: تجربه ما در این زمینه به حدود ۱۸ سال پیش بازمی‌گردد. نخستین مقاله درباره کاربرد هوش مصنوعی در علوم اسلامی حدود

۱۸ سال پیش در مجله «رهاورد نور» نوشته شد و اولین محصول مبتنی بر این رویکرد، نرم‌افزار درایه بوده که حدود ۱۶ سال پیش مبتنی بر سیستم خبره تولید شد. پس از آن نیز در محصولات مختلف، ابزارهای هوشمند متنوعی به‌کار گرفته شد؛ از جمله می‌توان به «گفت‌وگو با حدیث» و «گفت‌وگو با احادیث» اشاره کرد.

وی افزود: همین منطق در فضای علمی و پژوهشی نیز قابل تحقق است. پلتفرم‌هایی مانند ResearchGate، Academia و با اندکی تسامح «نورمگز» نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. نورمگز امروز بستری است که در آن سازمان‌ها، تولیدکنندگان مقاله و مصرف‌کنندگان دانش به‌طور همزمان مشارکت دارند.

