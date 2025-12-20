فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۲
سردار معروفی:

نگاه سیاسی شهید سلیمانی منافع تمام ملت ایران را در بر می‌گیرد

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: نگاه سپهبد شهید سلیمانی در حوزه سیاسی جامع الاطراف، پایه‌ای و اصولی است، یعنی منافع همه ملت ایران را  در حوزه اعتقادی، سیاسی، قومی و ملی در بر می‌گیرد.
سردار حسین معروفی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در نشست تخصصی با موضوع شهید حاج قاسم سلیمانی در نوزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان بیان داشت: نسخه شفابخش امروز کشور اتحاد و وحدت مقدس است و سپهبد شهید سلیمانی بهترین فرصت برای این اتحاد محسوب می‌شود و ذیل این وحدت، قدرت، امنیت، مقاومت، بازدارندگی، آرامش و آسایش شکل می‌گیرد.
معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: حاج قاسم یک فرمانده به ظاهر نظامی اما با دیده‌بانی تیزبین در جهان اسلام نسبت به دشمن و دشمن‌شناسی بود و امروز هم همان‌طور که دکتر پزشکیان در جلسه با احزاب تکرار کردند، دشمن در مذاکره قابل اطمینان نیست و خواسته او تسلیم شدن است و ملت ایران هرگز تسلیم 
نمی‌شود.
سردار معروفی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی ولایت باور بود و می‌دانست امام و رهبر از او چه می‌خواهند و آن را انجام می‌داد و ما باید این مهم را از حاج قاسم یاد بگیریم.
وی بیان داشت: حتی دختر کم حجاب نیمه‌های شب به زیارت مزار شهید سلیمانی می‌رود چون تصاویر دختران ایزدی در جنگ با داعش را دیده است، امنیت خود را مدیون حاج‌قاسم می‌بیند و این‌جا انقلاب اسلامی، ولایت و ملت معنا پیدا می‌کند.
به گزارش ایرنا، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: نگاه سپهبد شهید سلیمانی در حوزه سیاسی جامع الاطراف، پایه‌ای و اصولی است، یعنی منافع همه ملت ایران را در حوزه اعتقادی، سیاسی، قومی و ملی در بر می‌گیرد.
سردار معروفی با اشاره به اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی نماد ملت و غیرت مردم ایران است بیان داشت: آیا ما توانستیم از این فرصت برای نسل امروز بهره بگیریم؟ دشمن سعی می‌کند جوانان را دین‌گریز جلوه دهد که دروغ محض است و همین نسل غیرتش را در جنگ ۱۲ روزه نشان داد و پای ایران و انقلابش ایستاد دست رد به سینه دشمن زد و نباید یک یا ۲ درصد افرادی که در فضای مجازی هستند را به همه ملت بزرگ ایران تعمیم داد.
معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: در مکتب شهید سلیمانی مردم پایه و محور اصلی هستند و این شهید عزیز با همین نگاه گفتند که در مقابل عظمت ملت و مردم ایران جان من ارزشی ندارد و جانم هزاران بار فدای مردم و من سختی می‌کشم تا مردم در آرامش و آسایش باشند و این تواضع در مقابل مردم و با مردم بودن در دوران دفاع مقدس، امنیت جنوب شرق و در فرماندهی
۲۱ سال جبهه مقاومت برجسته است.
وی بیان داشت: باید سبد مطالعه برای خانواده‌ها معرفی شود، زیرا خیلی از خانواده‌ها کتاب می‌خوانند و فضای مجازی نباید ما را گول بزند و نسل جدید را از مطالعه دور کند.

