فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۷۰۱
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
استاندار چهارمحال و بختیاری:

شورای اطلاع‌رسانی ستون فقرات هماهنگی و انسجام رسانه‌ای در جامعه است

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شورای اطلاع‌رسانی ستون فقرات هماهنگی و انسجام رسانه‌ای و آرام‌سازی جامعه در شرایط مختلف است، بر نقش رسانه‌ها در انتقال پیام واحد، دقیق و معتبر تاکید کرد.
جعفر مردانی در نشست شورای اطلاع‌رسانی چهارمحال و بختیاری که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، به نقش تعیین‌کننده این شورا در مدیریت افکار عمومی اشاره کرد و افزود: در آستانه اجرای تصمیمات جدید درباره نرخ سوم بنزین، ضروری است رسانه‌ها پیام واحد، دقیق و معتبر را منتقل کنند و اجازه ندهند فضائی برای شایعه‌سازی و نگرانی مردم ایجاد شود.
وی اضافه کرد: ناترازی شدید انرژی، مصرف بالای سوخت و فشار مضاعف بر بودجه کشور از چالش‌های جدی امروز است که تصمیمات ملی درباره اصلاح قیمت سوخت را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

عذرخواهی یک مدعی اصلاحات از اهانت بی‌شرمانه به شهید رئیسی

کِی شروع میشه‌؟!(گفت و شنود)

جنوب یمن؛ بوی توطئه و خیانت(یادداشت روز)

واشنگتن‌پست: مذاکره با ایران طرح فریب برای حمله نظامی بود

پاسخ تند پزشکیان به طرفداران مذاکره با آمریکا

خاطره‌ای از رهبر معظم انقلاب با شهید مطهری

ساده‌انگاری ضرب در سنبل کاری!

شارژ کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم از امروز

راه‌های جلوگیری از نفوذ شیطان در اعمال انسان

حـق‌النـاس در اســلام