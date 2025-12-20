شهرکرد- خبرنگار کیهان:

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شورای اطلاع‌رسانی ستون فقرات هماهنگی و انسجام رسانه‌ای و آرام‌سازی جامعه در شرایط مختلف است، بر نقش رسانه‌ها در انتقال پیام واحد، دقیق و معتبر تاکید کرد.

جعفر مردانی در نشست شورای اطلاع‌رسانی چهارمحال و بختیاری که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، به نقش تعیین‌کننده این شورا در مدیریت افکار عمومی اشاره کرد و افزود: در آستانه اجرای تصمیمات جدید درباره نرخ سوم بنزین، ضروری است رسانه‌ها پیام واحد، دقیق و معتبر را منتقل کنند و اجازه ندهند فضائی برای شایعه‌سازی و نگرانی مردم ایجاد شود.

وی اضافه کرد: ناترازی شدید انرژی، مصرف بالای سوخت و فشار مضاعف بر بودجه کشور از چالش‌های جدی امروز است که تصمیمات ملی درباره اصلاح قیمت سوخت را اجتناب‌ناپذیر کرده است.