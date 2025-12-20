معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته‌امداد از توزیع بسته‌های یلدایی ویژه خانواده‌های نیازمند در قالب پویش «یلدای مهربانی» خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته‌امداد، حبیب‌اله آسوده با اعلام برگزاری پویش ملی یلدای مهربانی با هدف تامین اقلام شب یلدای خانواده‌های نیازمند، گفت: این پویش تا اول دی‌ماه ادامه دارد. آسوده اظهار داشت: ایجاد نشاط و همبستگی بین اقشار مختلف مردم، پاسداشت فرهنگ احسان و نیکوکاری و صله‌رحم، از دیگر اهداف برگزاری پویش یلدای مهربانی است که برای سومین سال پیاپی اجرا می‌شود.

وی افزود: کمیته‌امداد به عنوان نهاد حاکمیتی، راهبری پویش یلدای مهربانی را برعهده گرفته است تا شب یلدای امسال یک فضای گرم و صمیمی در خانواده‌های ایرانی شکل بگیرد. مردم در شرایط سخت همواره ثابت کرده‌اند که نوع‌دوستی در میان آنان ساری و جاری است و در این پویش نیز کمک‌های مردمی با اولویت بیماران صعب‌العلاج و خانواده‌های ایتام اجرا می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته‌امداد ادامه داد: تامین بسته‌ها و توزیع اقلام یلدایی از روز جمعه 28 آذرماه آغاز شده و برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پیش از شب یلدا، بسته‌ها در اختیار خانواده‌های جامعه هدف قرار گیرد.

آسوده گفت: مردم نیکوکار می‌توانند با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ در پویش ملی «یلدای مهربانی» با هدف تامین مایحتاج خانواده‌های نیازمند در شب یلدا، مشارکت کنند. همچنین کد دستوری #۱۲* با هدف جذب کمک‌های مردمی در این پویش، پیش‌بینی شده است.

مردم نیکوکار ایران اسلامی می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۹۱۹ در پویش ملی «یلدای مهربانی» همراهی کنند. وی تاکید کرد: پیام‌رسان بله به عنوان یک نوآوری در جذب کمک‌ها و مراکز نیکوکاری در سراسر کشور نیز آماده دریافت کمک‌های مردمی در پویش یلدای مهربانی هستند.