در جنگ ۱۲ روزه، ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد در حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۴، پدافند اسرائیلی لحظاتی پس از تلاش برای رهگیری موشک‌ها، مورد اصابت قرار گرفته و از مدار خارج می‌شود.

این ویدیو به سرعت در شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های مختلف جهانی منعکس شد و در صفحه یوتیوب CNN آمریکا نیز ۳ میلیون بازدید کسب کرد. بررسی‌ این ویدیو نشان می‌دهد که از داخل یک مجتمع مسکونی فیلمبرداری شده و پدافند منهدم شده نیز روبه‌روی وزارت دفاع اسرائیل و نزدیک ستاد کل ارتش رژیم قرار داشته است؛ جایی که برخی کاربران آن را به پنتاگون اسرائیل شهرت داده‌اند.

طی جنگ ۱۲ روزه تعدادی از مهم‌ترین مراکز نظامی، اطلاعاتی، انرژی و تحقیقاتی اسرائیل هدف قرار گرفت. در ۲۲ موج حمله موشکی علیه اسرائیل، اهداف کلیدی رژیم از جمله پالایشگاه نفت حیفا که بخش عمده‌ای از سوخت اسرائیل را تأمین می‌کند، مورد اصابت قرار گرفت و فعالیت آن مدت‌ها متوقف شد و خسارتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در پی داشت. همچنین پایگاه هوائی نواتیم که محل استقرار جنگنده‌های پیشرفته اسرائیل بود هم هدف بیش از ۳۰ موشک بالستیک قرار گرفت.

دیگر اهداف مهم شامل مؤسسه علمی وایزمن، مرکز تحقیقاتی استراتژیک، ستاد اطلاعات نظامی امان، مقر واحدهای جاسوسی نخبه مانند واحد ۸۲۰۰، و چندین پایگاه و فرودگاه نظامی دیگر مانند تل نوف، رمت داوید و پالماخیم بودند. اسرائیل تاکنون با اعمال سانسور گسترده، تلاش کرده تا دامنه واقعی خسارات وارده به این تأسیسات حیاتی را پنهان نگه دارد. اما رفته رفته مناطق هدف قرار گرفته شناسایی شده و تصاویر میزان خسارت آن نیز مشخص می‌شود؛ این بار هم نوبت به افشای محل اصابت پدافندی رسیده که وظیفه حفاظت از ستاد کل رژیم و وزارت جنگ اسرائیل را برعهده داشته است.

فرمانده سابق اسرائیلی:

موشک‌های ایران ویرانگر بودند!

سرلشکر «الیزر ماروم»، فرمانده سابق نیروی دریایی رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به اینکه موشک‌ها ایرانی ویرانگر بود اذعان داشت: فعلا باید بحث هسته‌ای ایران را کنار بگذاریم؛ باید به قدرت موشکی ایران برسیم؛ ما دیدیم که این موشک‌ها چه می‌کنند و چقدر خطرناکند؛ حتی اگر ۱۰ عدد از موشک‌های ایران به اسرائیل اصابت کند برای ما مشکل بزرگی ایجاد می‌کنند!