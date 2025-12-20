سرویس خارجی-

وزارت دادگستری آمریکا هزاران سند دیگر از پرونده جزیره فحشای «جفری آپستین» را منتشر کرد. هرچند منتقدان می‌گویند اسناد کلیدی و مهم این پرونده کثیف جنسی هنوز منتشر نشده اما همان سندهایی که اجازه انتشار یافته‌اند تکان دهنده‌اند.

ماجرای رسوایی جزیره فحشای «جفری آپستین» همچنان دست از سر آمریکا و مقامات این کشور برنمی‌دارد. در ادامه افشاگری‌ها، روز جمعه وزارت دادگستری آمریکا به‌رغم تصویب کنگره آمریکا مبنی بر لزوم انتشار کامل این پرونده‌ها، هزاران سند را به صورت سانسورشده و قطره‌چکانی منتشر کرد. تصاویر و اسناد به‌رغم سانسور، حیرت همگانی را از ابعاد فساد در رده‌های بالای سیاسی و هنری در آمریکا به دنبال داشته و سؤالات

زیادی را به دلیل انتشار دیرهنگام آنها به‌وجود آورده است.

برخی از این اسناد، شامل تصاویری از «آپستین» در حال معاشرت با مجموعه‌ای از چهره‌های برجسته، از جمله هنرمندانی مانند «مایکل جکسون» «کریس تاکر» بازیگر‌، «دایانا راس» خواننده و همچنین «ریچارد برانسون» کارآفرین شناخته شده هستند. این اسناد شامل عکس‌های منتشر نشده از بیل کلینتون با آپستین و شرح شکایت کیفری علیه این مجرم و محکوم جنسی در سال 1996 است. در بسیاری از تصاویر منتشر شده بیل کلینتون، حضور دارد. اما شاید قابل توجه‌ترین آنها، کلینتون را در استخر در کنار کسی نشان می‌دهد که چهره‌اش سانسور شده است. به گفته رسانه‌ها این تصاویر و اسناد پراکنده، نه‌تنها چیز تازه‌ای به دانسته‌های عمومی اضافه نمی‌کنند، بلکه بیشتر شبیه قربانی‌کردن جزئیات کم‌اهمیت برای حفظ کلیت ساختار قدرت هستند.« آنجل اورنیا»، سخنگوی کلینتون نیز دراین باره گفت که تمرکز دولت ترامپ بر رئیس‌جمهور سابق برای محافظت از خودشان در برابر اتفاقات آینده است.

رفاقت قدیمی ترامپ با مجرم جنسی

علی‌رغم این که در اسناد جدید موارد اشاره به ترامپ بسیار ناچیز است اما همین اسناد اندک نیز دوستی ترامپ با آپستین را به خوبی و بر خلاف ادعاهای گذشته وی ثابت می‌کند. به گزارش ایرنا به نقل از گاردین نام ترامپ در صفحه ۲۷ گزارش پروازی که جزئیات مسافران هواپیمای آپستین را شرح می‌دهد، آمده است. در این گزارش دست‌نویس، عبارت «دونالد ترامپ، مارلا، تیفانی، ‌پرستار بچه» برای پروازی که به نظر می‌رسد از «پالم بیچ» فلوریدا، به فرودگاه ملی ریگان بوده، درج شده است. یکی از عکس‌های منتشر شده در این بخش، آپستین را در کنار زنی ناشناس نشان می‌دهد که هر دو چکی با نام ترامپ در دست دارند! روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که این اسناد شامل عکس‌هایی از ترامپ با زنان مختلف است. در اسناد دادگاه همچنین اشاره‌‌هایی به ملک ترامپ در تفریحگاهش در

«مار ‌ئه‌ لاگو» وجود دارد که ادعاهایی مبنی بر سوءاستفاده آپستین از دست‌کم یکی از کارگران آنجا را شرح می‌دهد. ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود که آپستین را از «مار ‌ئه‌ لاگو» بیرون انداخته است زیرا زنان جوانی را که در اسپای (تفریحگاه آبی) آنجا کار می‌کردند، «به خدمت می‌گرفت».

ترامپ همواره هرگونه آگاهی یا نقش داشتن در فعالیت‌های مجرمانه آپستین را رد کرده و تلاش برای انتشار اسناد را «فریب و دروغ‌پردازی دموکرات‌ها» خوانده است. با این حال، دموکرات‌های کمیته نظارت مجلس نمایندگان چندی پیش سه ایمیل را منتشر کردند که از سوی املاک آپستین در پاسخ به احضاریه کنگره ارسال شده بود. یکی از این ایمیل‌ها شامل ادعای آپستین بود مبنی بر اینکه ترامپ «از ماجرای دختران خبر داشته است»؛ ادعایی که بار دیگر بر حساسیت سیاسی و رسانه‌ای این پرونده افزود. گاردین در گزارشی نوشته: «در مجموع، انتشار اسناد آپستین گرچه گامی مهم در جهت شفافیت تلقی می‌شود، اما همچنان تردیدهای جدی درباره کامل‌بودن افشاگری‌ها، میزان سانسور و پیامدهای سیاسی آن باقی مانده است؛ پرونده‌ای که به نظر می‌رسد هنوز فصل پایانی خود را ندیده است.»

کدام موارد سانسور شده است؟

انتشار اسناد آپستین که با تبلیغات فراوان به‌عنوان «گامی در جهت شفافیت» معرفی شد، در عمل به نمونه‌ای دیگر از مدیریت افکار عمومی، سانسور هدفمند و حفاظت از نخبگان سیاسی و اقتصادی آمریکا تبدیل شد. براساس گزارش‌ها در میان اسنادی که روز جمعه منتشر شدند، خبری از سوابق مالی آپستین، یادداشت‌های داخلی دادستان‌ها درباره تصمیم‌گیری برای تعقیب یا عدم تعقیب افراد ذی‌نفوذ، و یا مدارک به‌دست‌آمده از بازرسی خانه‌های مجلل او نیست. این دقیقاً همان اطلاعاتی است که می‌توانست شبکه قدرت، ثروت و فساد پیرامون آپستین را روشن کند؛ شبکه‌ای که سال‌ها در قلب ساختار سیاسی و امنیتی آمریکا تنیده شده است. اگر کسی بخواهد بداند آپستین چگونه به چنین ثروت افسانه‌ای دست یافت، یا چه کسانی در بالاترین سطوح قدرت از او حمایت کردند، پاسخ روشنی در این اسناد پیدا نمی‌کند. ایمیل‌ها و مکاتبات دادستان‌های فدرال در سال ۲۰۱۹- که می‌توانست نشان دهد چه کسانی عمداً از پیگرد قانونی مصون ماندند- به‌ طور کامل غایب‌اند.همچنین به گزارش فارس هیچ سندی درباره نقش «مورین کامی»، دادستانی که هم پرونده آپستین و هم پرونده گیسلین مکسول را هدایت می‌کرد و سپس بدون هیچ توضیحی در ژوئیه (تیر 1404) اخراج شد، منتشر نشده است.

تارنمای آمریکایی پولیتیکو هم درباره سانسور اسناد نوشته است: «سوابق مالی، یادداشت‌های داخلی دادستان‌هایی که در مورد حلقه قاچاق جنسی آپستین تحقیق می‌کردند، اطلاعات کلیدی به دست آمده از بازرسی خانه‌های مجلل آپستین، هیچ‌کدام از این موارد به طور برجسته در اسناد منتشر شده در روز جمعه وجود ندارد. این اسناد همچنین فاقد سوابقی است که به درک چگونگی ثروتمند شدن آپستین کمک کند. »

دموکرات‌ها: دولت پاسخگو باشد

بسیاری از رسانه‌های وابسته به دموکرات‌ها و همچنین نمایندگان این حزب در کنگره کانون اعتراض خود به سانسور گسترده اسناد منتشر شده معطوف کرده‌اند. دموکرات‌های کنگره دولت ترامپ را به عدم پایبندی به مفاد قانون شفافیت پرونده‌های آپستین متهم کردند. این قانون وزارت دادگستری را ملزم می‌کرد که تا ۱۹ دسامبر(جمعه 28 آذر) تمام «سوابق، اسناد، ارتباطات و مواد تحقیقاتی طبقه‌بندی نشده» مربوط به پرونده‌های این سرمایه‌دار را منتشر کند.

به گفته رابرت گارسیا، عضو دموکرات کنگره، آنچه افشا شده شاید حتی به ۱۰‌درصد کل اسناد هم نرسد. «چاک شومر»، رهبردموکرات اقلیت سنا از نیویورک، انتشار اسناد روز جمعه را «تنها بخشی از کل شواهد» خواند و گفت «دموکرات‌های سنا در حال ارزیابی اسناد منتشر شده هستند تا مشخص کنند چه اقداماتی باید برای پاسخگو نگه‌داشتن دولت ترامپ انجام شود. ما هر گزینه‌ای را برای اطمینان از آشکار شدن حقیقت دنبال خواهیم کرد. «آدام شیف» سناتور دموکرات از کالیفرنیا از پم بوندی، دادستان کل، خواست تا در کمیته قضائی سنا درباره این که چرا وزارت دادگستری با انتشار روز جمعه به طور کامل از قانون پیروی نکرده است، شهادت دهد. شیف گفت: وزارت دادگستری ترامپ ماه‌ها فرصت داشته تا به وعده خود برای انتشار تمام پرونده‌های آپستین عمل کند. بازماندگان جرائم جنسی آپستین و مردم آمریکا اکنون به پاسخ نیاز دارند.

گفتنی است، بسیاری معتقدند پشت‌پرده همه این رسوایی‌ها رژیم صهیونیستی قرار دارد. در واقع جفری آپستین مامور موساد بوده تا با گرفتن «آتو» از افراد مشهور، پرقدرت یا با نفوذ مثل ترامپ، از آنها در شرایط خاص بهره‌برداری کند!