فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۶۸۵
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

بزرگ‌ترین بسته تسلیحاتی آمریکا برای تایوان چین خشمگین شد

چین تهدید کرد «اقدامات قهری» و «جدی» در مورد فروش تسلیحات ۱۱.۱میلیارد دلاری آمریکا به تایوان در نظر خواهد گرفت.
وزارت دفاع چین در واکنش به بسته فروش تسلیحاتی ۱۱.۱میلیارد دلاری آمریکا به تایوان اعلام کرد ارتش چین آموزش‌های خود را افزایش داده و «اقدامات قاطعی» را برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور انجام خواهد داد. به گزارش «شفقنا» به نقل از «فرانس۲۴»، این وزارتخانه افزود «اعتراضات جدی» خود را به آمریکا ارائه کرده و خواسته است که فوراً فروش تسلیحات را متوقف کند و به تعهد خود به عدم حمایت از «نیروهای استقلال تایوان» پایبند باشد. این بسته بزرگ‌ترین بسته تسلیحاتی آمریکا به تایوان است، که در شرایطی ارائه می‌شود که چین فشارهای نظامی و سیاسی خود را بر تایوان افزایش داده است. در این بیانیه آمده است: «نیروهای جدایی‌طلب تایوان، به قیمت امنیت و رفاه هموطنان تایوانی، از پول زحمت‌کشیده مردم برای چاق کردن دلالان اسلحه آمریکایی استفاده می‌کنند.»

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

عذرخواهی یک مدعی اصلاحات از اهانت بی‌شرمانه به شهید رئیسی

کِی شروع میشه‌؟!(گفت و شنود)

جنوب یمن؛ بوی توطئه و خیانت(یادداشت روز)

واشنگتن‌پست: مذاکره با ایران طرح فریب برای حمله نظامی بود

پاسخ تند پزشکیان به طرفداران مذاکره با آمریکا

خاطره‌ای از رهبر معظم انقلاب با شهید مطهری

ساده‌انگاری ضرب در سنبل کاری!

شارژ کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم از امروز

راه‌های جلوگیری از نفوذ شیطان در اعمال انسان

حـق‌النـاس در اســلام