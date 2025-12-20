چین تهدید کرد «اقدامات قهری» و «جدی» در مورد فروش تسلیحات ۱۱.۱میلیارد دلاری آمریکا به تایوان در نظر خواهد گرفت.

وزارت دفاع چین در واکنش به بسته فروش تسلیحاتی ۱۱.۱میلیارد دلاری آمریکا به تایوان اعلام کرد ارتش چین آموزش‌های خود را افزایش داده و «اقدامات قاطعی» را برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور انجام خواهد داد. به گزارش «شفقنا» به نقل از «فرانس۲۴»، این وزارتخانه افزود «اعتراضات جدی» خود را به آمریکا ارائه کرده و خواسته است که فوراً فروش تسلیحات را متوقف کند و به تعهد خود به عدم حمایت از «نیروهای استقلال تایوان» پایبند باشد. این بسته بزرگ‌ترین بسته تسلیحاتی آمریکا به تایوان است، که در شرایطی ارائه می‌شود که چین فشارهای نظامی و سیاسی خود را بر تایوان افزایش داده است. در این بیانیه آمده است: «نیروهای جدایی‌طلب تایوان، به قیمت امنیت و رفاه هموطنان تایوانی، از پول زحمت‌کشیده مردم برای چاق کردن دلالان اسلحه آمریکایی استفاده می‌کنند.»