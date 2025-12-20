72 درصد فرانسویها میگویند هیچ جای این کشور امن نیست
نتایج نظرسنجی جدید که خبرگزاری فرانسه آن را منتشر کرده است نشان میدهد از هر چهار فرانسوی، سه نفر(72درصد) میگویند در هیچ کجای کشورشان احساس امنیت نمیکنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این نظرسنجی که به سفارش شبکه
خبری «یوروپ۱» و تارنمای خبری «سینیوز» و هفتهنامه «ژورنال دو دیمانش» صورت گرفته، نشان میدهد که ۷۲درصد از مردم فرانسه
معتقدند «هیچ کجا در فرانسه نمیتوان احساس امنیت» کرد. این میزان اندکی بیش از آمار ۷۰درصد در بهار همین امسال است. به گزارش
خبرگزاری فرانسه این نظرسنجی همچنین نشان میدهد که زنان بیش از مردان این احساس عمیق ناامنی را ابراز میکنند و نگرانتر هستند.
به این ترتیب ۷۶درصد زنان در مقایسه با ۶۶درصد مردان معتقدند که «دیگر هیچ جایی در فرانسه وجود ندارد که در آن امنیت داشته باشید».
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه این نگرانی در تمام گروههای
سنی هم دیده میشود، هرچند که در بین افراد ۱۸ تا ۲۴ساله (۷۵درصد) و افراد ۳۵ تا ۴۹ساله (۷۴درصد) کمی بیشتر است.