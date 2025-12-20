هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با ترفند «بهروزرسانی بانکی»
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با هشدار درباره پیامها و لینکهای جعلی بهنام «بهروزرسانی بانکی»، از شهروندان خواست برنامههای بانکی را فقط از منابع رسمی دانلود کنند.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ جواد مختاررضایی، نسبت به افزایش کلاهبرداریهای سایبری با عناوینی مانند «بهروزرسانی نسخه بانکی» یا رفع مشکل امنیتی و ابلاغیه بانکی هشدار داد و گفت: مجرمان سایبری با ایجاد حس فوریت و ضرورت، کاربران را فریب میدهند و القا میکنند در صورت عدم نصب فوری برنامههای جعلی، امکان استفاده از خدمات بانکی قطع یا حتی حساب بانکی مسدود میشود. مختاررضایی افزود: در بسیاری از موارد، قربانی زمانی متوجه هکشدن حساب خود میشود که بخش قابلتوجهی از موجودی حسابش برداشت شده است. وی با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان تصریح کرد: کاربران باید برنامههای بانکی را صرفاً از وبسایت رسمی بانکها یا فروشگاههای نرمافزاری داخلی معتبر دانلود و نصب کنند و از نصب هرگونه برنامه بانکی از لینکهای ناشناس یا پیامهای دریافتی در شبکههای اجتماعی خودداری کنند.