شهادت 2 مأمور مرزباني در سانحه رانندگي حين مأموريت
مرکز اطلاعرساني مرزباني سيستان و بلوچستان در اطلاعیهای از شهادت دو مرزبان فرماندهي هنگ مرزي ميرجاوه در سانحه رانندگي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري پليس، در اين اطلاعيه آمده است: مرزداران فرماندهي هنگ مرزي ميرجاوه درحين اعزام به اجراي ماموريت مرزي در تاريخ پنجشنبه 27 آذر برابر اعلام کارشناس راهور به دليل شرايط جوي منطقه و مهآلود بودن و کاهش ديد، خودروي مرزباني با يک دستگاه خودروي هايلوکس دچار سانحه تصادف رانندگي شده که در اين حادثه متاسفانه دو همرزم عزيزمان به نامهاي استواردوم «اميرحسام جوينده» و استواردوم «محمد دولتخواه» با توجه بهشدت جرات وارده در منطقه مرزي به درجه رفيع شهادت نائل آمدند.
گفتني است، شهيدان استواردوم شهيد اميرحسام جوينده معجوبپور، مجرد ساکن استان گيلان شهرستان صومعهسرا و استواردوم شهيد محمد دولتخواه، مجرد ساکن استان خراسانشمالي شهرستان سملقان بودهاند که در راه پر افتخار حفاظت از ميهن و برقراري امنيت پايدار در مرزهاي جنوبشرق کشور به شهادت رسيدند.