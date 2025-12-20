کشف ۱۵۰ قبضه کلت کمری در سیستان ‌و بلوچستان

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از انهدام باند قاچاق سلاح در استان و کشف 150 قبضه کلت کمری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار محمدرضا اسحاقی از انهدام باند قاچاق سلاح در استان سیستان و بلوچستان و دستگیری اعضای این باند خبر داد و گفت: چهار نفر اعضای این باند که از طریق مرز سراوان نسبت به قاچاق سلاح مبادرت می‌کردند، توسط پلیس اطلاعات و امنیت شناسایی و طی عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند.

وی افزود: تعداد 150 قبضه انواع کلت کمری در بازدید از مخفیگاه قاچاقچیان کشف و ضبط شد. قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌ها را در منطقه بلوچستان واقع در جنوب استان عرضه کنند.