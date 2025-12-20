فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۶۷۶
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

کشف ۱۵۰ قبضه کلت کمری در سیستان ‌و بلوچستان

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از انهدام باند قاچاق سلاح در استان و کشف 150 قبضه کلت کمری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار محمدرضا اسحاقی از انهدام باند قاچاق سلاح در استان سیستان و بلوچستان و دستگیری اعضای این باند خبر داد و گفت: چهار نفر اعضای این باند که از طریق مرز سراوان نسبت به قاچاق سلاح مبادرت می‌کردند، توسط پلیس اطلاعات و امنیت شناسایی و طی عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند.
وی افزود: تعداد 150 قبضه انواع کلت کمری در بازدید از مخفیگاه قاچاقچیان کشف و ضبط شد. قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌ها را در منطقه بلوچستان واقع در جنوب استان عرضه کنند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

عذرخواهی یک مدعی اصلاحات از اهانت بی‌شرمانه به شهید رئیسی

کِی شروع میشه‌؟!(گفت و شنود)

جنوب یمن؛ بوی توطئه و خیانت(یادداشت روز)

واشنگتن‌پست: مذاکره با ایران طرح فریب برای حمله نظامی بود

پاسخ تند پزشکیان به طرفداران مذاکره با آمریکا

خاطره‌ای از رهبر معظم انقلاب با شهید مطهری

ساده‌انگاری ضرب در سنبل کاری!

شارژ کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم از امروز

راه‌های جلوگیری از نفوذ شیطان در اعمال انسان

حـق‌النـاس در اســلام