مرگ موتورسواران در تصادفات پایتخت ۵۰ درصد افزایش یافت
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ از افزایش ۵۰درصدی تصادفات فوتی موتورسیکلتسواران در پایتخت خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ جهانشاه بهرامآبادی با اشاره به افزایش تخلفات موتورسواران در کلانشهر تهران، گفت: با توجه به حجم بالای تردد موتورسیکلتها، بیشترین تخلفات این دسته از کاربران ترافیکی شامل حرکت خلاف جهت، عبور از پیادهرو، ورود به خط ویژه، حمل بار غیرمتعارف و عدم استفاده از کلاه ایمنی است. مأموران پلیس راهور به طور مستمر با این تخلفات برخورد قانونی میکنند و از موتورسواران خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود. بهرامآبادی درباره پرخطرترین نقاط تردد موتورسیکلتها، افزود: بیشترین تردد در مناطق مرکزی شهر، به ویژه میادین و بازارها، مشاهده میشود. وجود ادارات دولتی، بازارها و محدودیتهای طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا باعث شده استفاده از موتورسیکلت در این مناطق بیشتر باشد و همین امر احتمال وقوع حوادث را افزایش میدهد. وی ادامه داد: ورود موتورسیکلتها به بزرگراهها در ساعات کمترافیک، مانند شبها و روزهای تعطیل، خطرناکتر از سایر معابر شهری است. سرعت بالای خودروها و محدودیت دید در بزرگراهها هیچگونه حاشیه امنی برای موتورسواران باقی نمیگذارد و کوچکترین ضربه میتواند منجر به واژگونی و وقوع حوادث ناگوار شود. جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار تصادفات موتورسیکلتسواران در پایتخت اظهار داشت: در هشتماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، تصادفات خسارتی ۳۶درصد، تصادفات جرحی ۱۴درصد و تصادفات فوتی ۵۰درصد افزایش یافته است. براساس آمارها، عمده قربانیان این حوادث مربوط به قشر جوان در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال هستند که حدود ۴۶درصد از تصادفات فوتی موتورسیکلتسواران را به خود اختصاص دادهاند. بهرامآبادی بیان داشت: از خانوادههای عزیز انتظار داریم نظارت کافی بر رفتارهای جوانان خود داشته باشند تا مانع از قربانیشدن آنان در حوادث رانندگی شوند. علاوهبر این، اگر موتورسواران و ترکنشینان از کلاه ایمنی استفاده کنند، احتمال فوت یا جرح بهشدت کاهش مییابد. با این حال، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یکونیم میلیون مورد تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی ثبت شده است؛ آماری که نشاندهنده بیتوجهی جدی به ایمنی فردی و اجتماعی است.