کشف 41 هزار تُن برنج وارداتي و نهاده دامي قاچاق و احتکاري در تهران

رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا از کشف بيش از 41هزار تن برنج وارداتي و نهاده دامي قاچاق و احتکاري خبر داد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سردار حسين رحيمي با بيان اينکه برخي افراد فرصت‌طلب براي کسب سودهاي بادآورده تلاش دارند تا از هر طريق ممکن به مطامع خود دست پيدا کنند، اظهار داشت: در هفته گذشته کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي فراجا در پي اخبار دريافتي مبني بر دپو و احتکار نهاده‌هاي دامي و همچنين برنج وارداتي موفق شدند در عملياتي مشترک با همکاري سازمان جهاد کشاورزي و تعزيرات حکومتي و با بهره‌گيري از سامانه‌هاي در اختيار در مجموع از 6 شرکت و يک انبار در تهران بالغ بر 41هزار و 445 تن نهاده دامي احتکاري و مقدار 138 تن برنج وارداتي احتکارشده را کشف کنند.

رحیمی با اشاره به اينکه در اين راستا براي مسئولان 6 شرکت و يک انبار متخلف پرونده تعزيراتي تشکيل شد، گفت: متهمان اين پرونده‌ها در مجموع به پرداخت 451ميليارد تومان جريمه محکوم شدند.

وی افزود: هموطنان گرامي مي‌توانند اخبار و اطلاعات خود را به صورت شبانه‌روزي درخصوص احتکار و قاچاق کالا و ساير جرايم و مفاسد اقتصادي را با ستاد خبري پليس امنيت اقتصادي با شماره تلفن 30110 در ميان بگذارند.