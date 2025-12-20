قطره‌ای از لطف الهی

امین ترابی: «بارش برف سنگین در بالادست زاینده‌رود فقط و فقط لطف خدا بود. حتی بارورسازی ابرها توسط هوافضای سپاه هم دست خدا بود که از آستین این بچه‌های مخلص ایرانی بیرون اومد تا رکورد ۲۰ساله‌ برف در اصفهان زده بشه.»

بارش عشق به وطن

محمد اکبرزاده: «از سیستان و بلوچستان برای احیای درياچه ارومیه خوشحال میشیم؛ از تبریز برای برف اصفهان؛ از مازندران برای بارش‌های خوب در فارس و کرمان و هرمزگان؛ از همه جای ایران برای نشستن دوباره برف روی دماوند عزیز. با این بارش‌ها چه جلوه‌های نابی از عشق به وطن پدیدار شد.»

عاشقانه

دوستش دارند

شیخ شبانی با انتشار تصویری از شهید رئیسی نوشت: «حساسیت جامعه نسبت به حرمت شهید رئیسی ستودنی است. ملت او را عاشقانه دوست دارند.»

علت کینه مفسدان

از شهید رئیسی

سیدامیر سیاح: «شهید رئیسی انصافاً «ضدایرانی» نبود ولی «ویرانگر» بود، بسیاری از انحصارها و امضاهای طلایی را ویران ‌کرد. کینه مفسدان از ایشان، عجیب نیست.»

جریان مهربانی

نورا براتی با انتشار این تصویر نوشت: «یه پلاستیک دونه و ارزن تو دستش بود و مشت‌مشت می‌ریخت توی لونه‌های پرنده‌ها. تو این شهر مهربونی در جریانه.»

معیارهای عجیب حامیان حقوق بشر

کاربری نوشت: «فعالین به اصطلاح حقوق بشر و خدایگان صلح نوبل این‌طورند که اگر برای جاسوسی و جرم قتل کسی فیلم و شواهد ملموس نباشد، می‌گویند بی‌گناه است آزادش کنید و اگر فیلم و‌ مستندات ملموس جنایت و قتلش باشد، می‌گویند قهرمان سر‌به‌دار!»

حرمله زنده است

مجتبی زارعی با انتشار این تصویر نوشت: «حرمله ۱۳۴۵ سال پیش مُرد؛ حرمله امروز نتانیاهوی کودک‌خوار است؛ به این پاهای یخ‌زده کودکان غزه‌ای سوگند! آزادی‌خواهان جهان‌، این جانورِ کودک‌خوارِ تحت تعقیبِ دادگاه بین‌المللی لاهه را دستگیر خواهد کرد!»