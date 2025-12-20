فاکتور کاغذی دیگر اعتبار ندارد
با نزدیک شدن به اجرای کامل الزامات سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی نسبت به پیامدهای بیتوجهی به صورتحساب الکترونیکی هشدار داد. هشداری که نشان میدهد از دیماه 1404، فاکتورهای کاغذی عملاً از چرخه اعتبار مالیاتی حذف میشوند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی، «مهدی موحدی بکنظر» سخنگوی این سازمان با تأکید بر نقش کلیدی صورتحساب الکترونیکی در شفافیت نظام مالیاتی گفت: در گذشته فاکتورهای کاغذی امکان رصد همزمان و شفاف معاملات را فراهم نمیکردند اما با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی، فرآیند صدور صورتحساب بهتدریج الکترونیکی
شده است.
وی با اشاره به یک تغییر مهم در نظام مالیات بر ارزش افزوده افزود: از ابتدای دیماه 1404، تنها اعتبار مالیاتی مبتنی بر صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان ثبت شده باشند، مورد پذیرش قرار میگیرد. بنابراین اگر خریدی با فاکتور کاغذی انجام شود، اعتبار مالیاتی آن پذیرفته نمیشود و مؤدی متضرر خواهد شد.
موحدی بکنظر درخصوص این که آیا این موضوع شامل خریداران خرد نیز میشود، تصریح کرد: خریداران خرد و مصرفکننده نهائی مشمول این فرآیند نیستند. کسبوکارها در زنجیره ارزش افزوده، مالیات پرداختی در مرحله خرید را بهعنوان اعتبار مالیاتی ثبت میکنند و در پایان دوره سهماهه با مالیات فروش تسویه میشود، اما مصرفکننده نهائی اعتباری دریافت نمیکند.
او با تشریح پیامدهای بیتوجهی به صورتحساب الکترونیکی هشدار داد: اگر مؤدی در مرحله خرید، صورتحساب الکترونیکی مبنا قرار ندهد، سندی برای بستانکاری خود نخواهد داشت و ناچار است کل مالیات دریافتی از خریدار را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.
این یعنی زیان مستقیم برای مؤدی. این مسئله بهطور مشخص در زمان تسلیم اظهارنامه و محاسبه مالیات در اردیبهشت 1405 خود را نشان میدهد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان، نگرانیها درباره افزایش هزینه یا گرانی برای مردم را رد کرد و گفت: اجرای این قانون به هیچ عنوان منجر به افزایش قیمت یا هزینه جدید نمیشود. این صرفاً تغییر شیوه ثبت صورتحساب است.
موحدی بکنظر تاکید کرد: بسیاری از اصناف با فروش کمتر از 14 میلیارد و 400 میلیون تومان اساساً ملزم به صدور صورتحساب نوع یک نیستند و میتوانند از رسید دستگاه پوز بهعنوان صورتحساب الکترونیکی نوع سه استفاده کنند. ضمن اینکه هزینه صدور صورتحساب نیز بر عهده دولت است و بار مالی جدیدی برای اصناف ایجاد نمیشود.