تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
در نشست هم‌اندیشی مسئله کاغذ چه گذشت؟

نشست هم‌اندیشی مسئله کاغذ دیروز با حضور تولیدکنندگان کاغذ، نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از ناشران در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد.
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست هم‌اندیشی مسئله کاغذ که با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف فرهنگی برگزار شد، بر لزوم ارائه راه‌حل‌های عملی برای عبور از چالش‌های فعلی تأکید کرد. احمدوند در آغاز این نشست اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه، هم‌فکری برای یافتن راه‌حل‌های پیشنهادی است که در شرایط کنونی می‌تواند به دولت کمک کند تا برای بهبود وضعیت بخش‌های مختلف فرهنگی از جمله نشر، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه کاغذ گفت: قیمت‌ها روزافزون است، موجودی کاغذ محدود اعلام می‌شود و شرایط برای ناشران در دریافت و استفاده از کاغذ مناسب نیست. همچنین شرایط تولید داخلی نیز مطلوب نیست.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد با بیان اینکه در چنین شرایطی باید فکر کرد که چه اقداماتی ضروری است، افزود: با توجه به حجم تولید کتاب در کشور که حدود ۱۰۸ تا ۱۱۲ هزار عنوان کتاب با تیراژ متوسط ۱۰۵ تا ۱۱۰ نسخه در سال است، این پرسش مطرح می‌شود که نیاز دانشجویان و دیگر اقشار چگونه باید تأمین شود.
وی تأکید کرد: ما نیازمند اقدامات لازم در زمینه‌های تأمین کاغذ در داخل برای ناشران، حوزه تولید، تخصیص ارز، کنترل و نظارت بر بازار هستیم و نقش هر یک از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی در حل این مسئله باید به طور دقیق تعریف شود.
این نشست با حضور نمایندگانی از بخش‌های مختلف مرتبط با حوزه کاغذ و نشر برگزار شد و مقرر شد پیشنهادهای ارائه ‌شده در قالب یک طرح عملیاتی تدوین و پیگیری شود.

