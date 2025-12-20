نادر سلیمانی به‌عنوان اولین بازیگر سریال «دیوار دفاعی» معرفی شد. مجموعه‌ای به تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی و کارگردانی احمد کاوری که هم‌اکنون در مرحله تولید قرار دارد.

به گزارش سینماپرس، «دیوار دفاعی» در بستر سال‌های منتهی به ملی‌شدن صنعت نفت روایت می‌شود؛ دورانی که کارگران ایرانی در جنوب کشور با بی‌عدالتی کمپانی انگلیسی روبه‌رو هستند و ورود دو مهندس جوان به منطقه، مسیر ماجرا را به چالش‌های تازه اجتماعی و ملی می‌کشاند.

این سریال با تمرکز بر فضای پرتنش آن دوران، روابط انسانی، مقاومت جمعی و تقابل ایرانی‌ها با سیاست‌های استعمارگرانه، یک درام تاریخی پرجزئیات را روایت می‌کند. اسامی سایر بازیگران «دیوار دفاعی» به زودی اعلام خواهد شد.