تا زمانی که عاملان و مباشران شهادت سردار سلیمانی به مجازات نرسند از پای نخواهیم نشست

سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی با بیان اینکه مراسم سالگرد شهادت سردار دل‌ها، ۱۱ دی‌ماه در مصلای تهران برگزار می‌شود، گفت: عنوان شعار امسالِ این مراسم، «ایرانمرد» است.

نشست خبری دکتر کدخدایی، سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

وی در این نشست از شعار امسال این مراسم با عنوان «ایرانمرد» رونمایی کرد. کدخدایی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی، گفت: ایرانمرد، مردی بود که عشق به مردم را فارغ از قوم، قبیله و مرزها معنا می‌کرد.

سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی با اشاره به اینکه سردار شهید سلیمانی ایران را حرم می‌دانست، بیان داشت: او حفظ جان انسان‌ها را فراتر از جغرافیا دنبال می‌کرد. قومیت و مرز برای او مانعی در دفاع از مظلومان

نبود.

به گزارش ایرنا، کدخدایی گفت: سپهبد شهید قاسم سلیمانی مدافع واقعی حقوق بشر و سرباز ایران بود که صلحی پایدار و جهانی را دنبال می‌کرد و آرامش را برای همه انسان‌ها می‌خواست.

وی شهید سلیمانی را «ذوب در انقلاب و تربیت‌یافته مکتب اسلام و امام راحل (ره)» دانست و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، ادامه داد: در سال‌های گذشته، این مردم بودند که به‌صورت خودجوش پیشگام برگزاری مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم شدند امسال اما به‌دلیل جنگ ۱۲روزه، مراسم حال ‌و هوای متفاوتی دارد.

مراسم سالگرد شهادت سردار دل‌ها؛ ۱۱ دی‌ماه

در مصلای امام خمینی(ره) تهران

کدخدایی در تشریح جزئیات برنامه‌های سالگرد امسال گفت: از دهم تا هفدهم دی ماه به عنوان هفته مقاومت برنامه‌هایی را تدارک دیده‌ایم و لازم است از سپاه پاسداران، سپاه محمد رسول‌الله(ص)، سپاه کرمان، شهرداری تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مردمی تشکر کنم. مراسم بزرگداشت نیز روز 11 دی ماه در مصلی امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود. همچنین نواختن زنگ مقاومت در مدارس پیش‌بینی شده و اجتماع مردمی همراه با نمایش، برنامه‌ای متنوع و جدید است که احتمالاً در یکی از میدان‌های تهران، مانند میدان امام خمینی، در روز ۱۳ دی‌ماه برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: برنامه‌های دیگر شامل مراسم «یاران حبیب» در روز ۱۰ دی‌ماه با حضور هنرمندان، فعالان فرهنگی و چهره‌های برجسته کشور برگزار می‌شود. اجرای سمفونی «سرباز ایران» نیز در روز ۹ دی‌ماه با حضور هنرمندان و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در تالار وحدت برگزار خواهد شد. همچنین مراسم «یاد یاران سلیمانی» با حضور خانواده شهدای مدافع حرم و همرزمان شهدا در روز ۱۲ دی‌ماه برگزار می‌شود.

سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی اظهار داشت: خوشبختانه روند بخشی از فعالیت‌های مربوط به پیگیری پرونده شهید حاج قاسم، به خوبی ادامه دارد و در آینده پاسخ‌های مرتبط ارائه خواهد شد. نشست‌های علمی نیز در این زمینه در دانشگاه تهران در تاریخ ۹ دی ماه برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه مراسم یادبود شهید حاج‌قاسم در کشورهای مختلف نیز به صورت خودجوش توسط مردم و علاقه‌مندان برگزار می‌شود، گفت: در فلسطین برنامه‌های بزرگداشت شهید سلیمانی و شهید ابومهدی برگزار خواهد شد. همچنین کنفرانس «خوانش شهید سلیمانی و مقاومت» امسال در روسیه برگزار می‌گردد.

کدخدایی اظهار داشت: در حوزه بین‌المللی نیز پیگیری‌ها ادامه دارد. اقدامات لازم در حال انجام است و مستندات ما کاملاً قوی و روشن است. مراتب پیگیری از مراجع بین‌المللی در مسیر قانونی خود در حال انجام است و قطعا تا زمانی که عاملان و مباشران این جنایت به مجازات نرسند، از پای نخواهیم نشست.

سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سطح هماهنگی کنونی بین ایران و عراق برای پیگیری این جنایت در چه مرحله‌ای است؟ گفت: همکاری‌های خوبی بین ایران و عراق در این زمینه صورت گرفته است از همان ابتدا شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در خاک عراق به شهادت رسیدند و این عمل جنایت‌آمیز در قلمرو خاک عراق رخ داد. بنابراین، هم دولت عراق پیگیر این موضوع است و هم قوه قضائیه ایران این مطالبه را دنبال می‌کند. همکاری‌های خوبی بین دستگاه‌های قضائی ما و مقامات قضائی عراق انجام شده است. در سال‌های اخیر نیز، مذاکرات و دیدارهایی با مقامات عالی قضائی عراق صورت گرفته و امیدواریم که روند پیگیری قضائی در عراق سرعت بیشتری پیدا کند.

فیلم بلند سینمایی درباره زندگی حاج قاسم رونمایی خواهد شد

وی در پاسخ به این پرسش که چه تولیدات هنری و سینمایی در حوزه زندگی حاج قاسم سلیمانی صورت گرفته است؟ اظهار داشت: فیلم بلند سینمایی درباره زندگی حاج قاسم رونمایی خواهد شد. شهید حاج قاسم خودش هم ذوق هنری داشت و به نوعی یک هنرمند بود.

کدخدایی گفت: این فیلم از جهت هنری و موضوع فیلم فاخری است و علاوه ‌بر آن ۷ تا ۸ اثر و مستند هنری دیگر هم در این زمینه داریم و از همه هنرمندان که برای بیان جدیدی از زندگی و خصلت‌های مبارک شهید حاج قاسم به ما کمک کردند، قدردانی می‌کنیم.

سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان نقش شهید سلیمانی در دور نگه داشتن سایه جنگ از کشور را تبیین کرد، خاطرنشان کرد: با تجربه‌ای که در این مدت داشتیم (جنگ 12 روزه) بر همگان و حتی آنهائی که درباره حضور افرادی مانند شهید حاج قاسم در آن سوی مرزها تردید داشتند، روشن شد که چرا خطوط جبهه را آن طرف مرزها شکل داده است، دیدیم وقتی این مرزها فروریخت، دیدگاه شهید سلیمانی تعبیر شد و دشمن سراغ حرم اصلی آمد. امروز کسی نمی‌تواند این سؤال را مطرح کند که چرا ما خط مقاومت را در لبنان، سوریه، فلسطین و عراق قرار دادیم.

کدخدایی تصریح کرد: سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران، دفاع از مظلومان و مستضعفین بوده و این موضوع در قانون اساسی ما ذکر شده و همیشه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری به آن تاکید داشته و دارند. دشمن با تلاش‌های مذبوحانه نمی‌تواند نور الهی را با این روش‌ها خاموش کند و امروز مردم ما منسجم‌تر و مقاوم‌تر، جنایات رژیم صهیونیستی و مقامات آمریکا را پیگیری می‌کنند.