رئیس‌جمهور با اشاره به تلفات بالا در حوزه حمل‌ونقل اعم از جاده‌ای و هوایی، گفت: مصمم هستیم که شبکه اصلی حمل‌ونقل کشور را با به کارگیری آخرین استانداردهای بین‌المللی اصلاح کنیم و زیر ساخت‌ها را توسعه دهیم.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در آیین گرامیداشت هفته حمل‌ونقل، با تاکید بر اینکه مسیرها و دسترسی‌ها شریان حیاتی کشور هستند، اظهار داشت: مصمم هستیم که شبکه اصلی حمل‌ونقل کشور را با به کارگیری آخرین استاندارد بین‌المللی اصلاح کنیم و توسعه دهیم.

پزشکیانی افزود: برای اصلاح ساختار و شبکه حمل‌ونقل کشور، لازم است به تناسب میان نیازها نیز توجه شود و اگر این تناسب کم یا زیاد شود به مشکل بر می‌خوریم. مدیریت ساختارها باید یکپارچه باشد، آماده هستیم که امور به صورت هدفمند و نظام‌مند به انجمن‌ها و نهادهای مردم‌نهاد واگذار کنیم.

رئیس‌جمهور با ارائه مثال‌هایی از زاویه نگاه پزشکی به تشریح اهمیت حوزه راه‌سازی، حمل‌ونقل و سایر بخش‌های مرتبط به آن پرداخت و ادامه داد: در ساختار بدن انسان اصل بر محور قلب استوار است؛ تمام تدارکات و جریان حیاتی بدن از مسیر قلب عبور می‌کند. آنچه امروز از راه، شهر، جاده، هوا و زمین صحبت می‌کنیم، در این قیاس همان مسیرهای حیاتی هستند. مفهومی که از آن به‌عنوان «پنجره واحد» یاد می‌شود، در واقع نقش قلب را دارد که جریان خون را به همه قسمت‌های بدن پمپاژ می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر این مسیر به‌درستی کار نکند و دسترسی در نقطه‌ای مختل شود، آن عضو یا بخش دچار نارسایی می‌شود و از کار می‌افتد. همان‌گونه که در بدن انسان، نبود شاهرگ‌ها باعث اختلال در همه فعالیت‌ها می‌شود، در هر جایی که این مسیرهای ارتباطی وجود نداشته باشد، کارها دچار وقفه و مشکل می‌شود. پزشکیان تصریح کرد: مصمم هستیم در این ساختار، شبکه‌های اصلی، نیمه‌اصلی و پایین‌دستی را اصلاح و بهبود دهیم و آن‌ها را به سطح استانداردهای بین‌المللی و جهانی برسانیم نه اینکه صرفاً کاری انجام شود بدون توجه به کیفیت. در این مسیر معتقدیم که تمام کارها باید با کیفیت مناسب و بهره‌گیری از فناوری‌های روز باشد.

باید شاهراه‌های اصلی کشور را بسازیم

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مصمم به اصلاح ساختارها و توسعه شاهراه‌های اصلی کشور هستیم، گفت: باید شاهراه‌های اصلی کشور را بسازیم؛ چراکه اگر رگ‌های اصلی به‌درستی شکل نگیرند و فقط به ایجاد مسیرهای فرعی پرداخته شود، در نهایت همه این مسیرها دچار گره و انسداد خواهند شد. ترافیکی که امروز با آن مواجه هستیم، نتیجه نبود یک برنامه درست و علمی است.

وی با بیان اینکه نبود اتصال درست شریان‌های اصلی موجب از ریل خارج شدن مسیرهای فرعی نیز می‌شود، خاطر نشان کرد: فشار بر مسیرهای فرعی نیز موجب می‌شود که ظرفیت پاسخگو نباشد و نتیجه آن ترافیک، آلودگی هوا و سایر مشکلاتی است که امروز شاهد آن هستیم.

پزشکیان تاکید کرد: درحالی که عرض برخی شاهراه‌های بین‌المللی حتی به اندازه یک کیلومتر در نظر گرفته می‌شود، ما امروز یک جاده یک‌طرفه می‌سازیم و یک یا دو سال بعد تازه به این فکر می‌افتیم که باید یک باند دیگر اضافه کنیم و چند سال بعد دوباره به دنبال توسعه می‌رویم. سؤال اینجاست که چرا از ابتدا با نگاه آینده‌نگرانه فکر نمی‌کنیم و مسیرهایی را که باید احداث شوند، از همان ابتدا به اندازه کافی وسیع در نظر نمی‌گیریم؟

رئیس‌جمهور عنوان کرد: باید کریدورهای حمل‌ونقل را حداقل در عرض یک کیلومتر تعریف و علامت‌گذاری کنیم؛ این مسیر، سرمایه ملی ماست و باید برای شریان‌هایی که قرار است از آن عبور کنند، محفوظ بماند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه ارائه اختیارات برای تنظیم‌گری لازم است و در این راستا دولت آماده واگذاری اختیارات برای توسعه حمل‌ونقل کشور است، بیان کرد: ایران ما وقتی که با هم باشیم ساخته می‌شود، اگر با هم باشیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

استفاده از خودروهای سنگین با قدمت بالا

منطقی و قابل پذیرش نیست

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مصرف بالای سوخت وسایل حمل‌ونقل عمومی در کشورما به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: هنوز یدک‌کش‌ها و تریلی‌هایی با قدمت بیش از ۶۰ سال در حال فعالیت هستند؛ موضوعی که از نظر فنی و منطقی قابل پذیرش نیست.

وی در پایان تأکید کرد: باید مسئولیت مدیریت حوزه حمل‌ونقل را به فعالان این حوزه واگذار کنیم تا با چارچوب‌های مشخص، خودتنظیم‌گر و خودنظارتی اداره ‌شود و فعالان این بخش، چارچوب‌های عملیاتی خود را تدوین و بر اساس همان چارچوب‌ها مدیریت کنند.