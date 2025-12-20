فارسی | العربي | English
واکنش رضازاده به طلای کم وزنه‌برداری در ریاض و بحرین

قهرمان سابق المپیک علت تعداد کم طلاهای وزنه‌برداران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های کشورهای اسلامی را بازگو کرد و توصیه‌ای هم به سهراب مرادی داشت.
حسین رضازاده درباره علت اینکه وزنه‌برداری مردان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض در هر کدام تنها یک طلا گرفت، بیان کرد: فاصله مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی کمتر از ۲۰ روز بود و وزنه‌برداران نتوانستند خوب ریکاوری شوند. همچنین در دو، سه وزن که امید به مدال طلا داشتیم، رقابت سنگین بود و رقبایی که در قهرمانی جهان داشتیم در ریاض هم حضور داشتند. وزنه‌برداری رشته رکوردی و سنگینی است و پس از انجام یک مسابقه پرفشار، بدن حداقل یک ماه زمان نیاز دارد تا به شرایط قبل خود برگردد. او ادامه داد: در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین نیز روی سه مدال طلا حساب کرده بودیم. یکی از وزنه‌برداران فوق سنگین که شانس مدال طلا بود، کم تجربه بود و نتوانست رکوردهای تمرینی خود را تکرار کند. کلا پیش‌بینی در وزنه‌برداری سخت است. گاهی برای یک وزنه‌بردار مدال طلا کنار می‌گذاری اما نمی‌تواند بگیرد و در مقابل، نفری که رویش حسابی باز نشده به مدال طلا می‌رسد. رضازاده در پاسخ به این پرسش که چه توصیه‌ای به سهراب مرادی سرمربی نوجوانان و جوانان دارد تا در مسابقات سال آینده موفق‌ باشد؟ تاکید کرد: باید در اردوها علاوه‌بر مسائل فنی از لحاظ روحی روانی هم با وزنه‌برداران بیشتر کار کنند. در هفته یک بار رکوردگیری بگذارند و شرایط مسابقه را شبیه سازی کنند. به هر حال سن وزنه‌برداران کم است و شاید این کمک کند که استرس آنها کم شود و از لحاظ روحی روانی آماده مسابقه باشند.

