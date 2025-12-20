رقابتهای والیبال ایران در ژاپن برای صعود به المپیک 2028
برنامه مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا در سال ۲۰۲۶ در بخش والیبال سالنی اعلام شد و نمایندگان ایران در هشت رویداد آن حضور خواهند داشت.
کنفدارسیون والیبال آسیا (AVC) برنامه مسابقات سال ۲۰۲۶ سالنی خود را اعلام کرد که شامل ۱۰ رویداد در رده سنی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال است. بر این اساس این رویدادها از ششم اردبیهشت با لیگ قهرمانان زنان آسیا شروع میشود و یازدهم مهرماه با معرفی قهرمان مسابقات والیبال مردان بازیهای آسیایی به پایان میرسد. مهمترین رویداد پیش روی والیبال ایران، مسابقات قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ است که از ۱۳ تا ۲۲ شهریور سال در فوکواوکا ژاپن آغاز میشود. بر این اساس رقابتهای والیبال قهرمانی مردان و زنان آسیا که به ترتیب در چین و ژاپن برگزار میشود، نخستین مرحله رقابتهای انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس محسوب میشود و تیم قهرمان این رقابتها به صورت مستقیم به مسابقات والیبال بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس صعود خواهد کرد. همچنین با توجه به قهرمانی تیم ملی والیبال زنان کشورمان در رقابتهای قهرمانی کاوا و کسب نخستین مدال رسمی و ثبت شده در تاریخ فدراسیون جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران به صورت مستقیم در مسابقات قهرمانی زنان آسیا شرکت خواهد کرد و بدین ترتیب ایران در مسابقات کاپ زنان و مردان آسیا نمایندهای نخواهد داشت و هر دو تیم ملی مردان و زنان به صورت مستقیم در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت خواهند کرد.
گفتنی است مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا مهمترین رویداد ورزشی در قاره کهن آسیا است که ایران و ژاپن در سالهای اخیر رقابت نزدیکی برای کسب میزبانی آن داشتهاند. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در دوره قبل (۲۰۲۳) و سال ۲۰۱۹ میزبان این مسابقات در ارومیه و تهران بوده است.