یک ماه تا پایان دوره ریاست فدراسیون تیراندازی

تنها یک ماه به پایان دوره چهار ساله ریاست مرتضی قربانی در فدراسیون تیراندازی باقی مانده است و با وجود تمایل قربانی برای ثبت‌نام دوباره، او طبق اساسنامه نمی‌تواند کاندیدا شود.

دوره ریاست مرتضی قربانی بر فدراسیون تیراندازی از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شد و تنها حدود یک ماه تا پایان رسمی آن باقی مانده و به‌زودی پرونده مدیریتی او در این فدراسیون بسته خواهد شد. بر اساس قوانین و اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، پس از پایان دوره قانونی رئیس، وزارت ورزش و جوانان موظف است سرپرست برای فدراسیون معرفی کند تا سرپرست فرآیند ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون را آغاز کرده و مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم کند و مدیریت فدراسیون از مسیر قانونی تعیین تکلیف شود.

در این میان، شنیده‌ها حاکی از آن است که مرتضی قربانی قصد دارد برای دوره آینده ریاست فدراسیون تیراندازی نیز ثبت‌نام کند، اما حضور دوباره او در انتخابات با یک مانع جدی قانونی روبه‌رو است. طبق بند «ت» ماده ۲۲ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری که به شرایط سنی نامزدهای انتخاباتی اختصاص دارد، حداکثر سن مجاز برای داوطلبان ریاست فدراسیون‌ها ۶۵ سال تعیین شده است. مرتضی قربانی متولد سال ۱۳۳۶ است و در حال حاضر ۶۸ سال سن دارد و با این شرایط بر اساس اساسنامه، نمی‌تواند برای حضور در انتخابات کاندیدا شود.