استقلال درگیر نمایشِهای تبلیغاتی تاجرنیا
در شرایطی که باشگاه استقلال با بدهیهای انباشته، مشکلات زیرساختی و چالشهای حقوقی متعدد دستوپنجه نرم میکند، برگزاری مراسم پرهزینه و لاکچری مانند «شب یلدا» که در آن نامی از جشن ۸۰ سالگی این باشگاه هم برده شده،آن هم در سالن اجلاس سران، بیش از آنکه توجیه مدیریتی داشته باشد، علامت سؤالهای جدی را متوجه شیوه اداره این باشگاه کرده است. باشگاهی که هنوز در پرداخت مطالبات نفراتی مثل موسیمانه، زیلیکیچ، کیوسفسکی، کوین یامگا و... عاجز مانده یا در ساماندهی امور اجرائی و حل پروندههای حقوقی خود با مشکل مواجه است، چگونه به خود اجازه میدهد هزینههای قابلتوجهی را صرف برنامههایی کند که خروجی فنی و مدیریتی مشخصی ندارند؟
بر اساس گزارش خبرگزاری آنا، نقش علی تاجرنیا، مدیرعامل باشگاه استقلال و نماینده هلدینگ خلیجفارس، در این میان محل بحث است. مدیری که در ماههای اخیر حضور پررنگتری در برنامهها و مراسم نمایشی داشته تا در فرآیندهای تخصصی حل بحرانهای استقلال. این رویه، شائبه «مدیریت تصویری» و اولویت دادن به نمایش بر عملکرد را تقویت میکند. تناقض زمانی آشکارتر میشود که باشگاه استقلال همزمان از پیگیری امور ابتدائی نظیر اخذ پروانه کار بازیکنان خارجی ناتوان است؛ ضعفی که مستقیماً به بروز شایعاتی درباره فسخ قرارداد اندونگ منجر شد و فضای تیم را ملتهب کرد. سؤال اینجاست: باشگاهی که از انجام بدیهیترین وظایف اداری خود عاجز است، چگونه منابع و تمرکز خود را صرف برگزاری مراسم پرهزینه و نمایش اینچنینی میکند؟
در کنار این مسائل، برخی رفتارها و تحرکات، گمانههایی درباره نگاه انتخاباتی مدیرعامل استقلال را تقویت کرده است؛ آن هم در شرایطی که پیشتر نام او در انتخابات نظام پزشکی با رد صلاحیت مواجه شده بود. شائبهای که اگر صحت داشته باشد، به معنای استفاده از جایگاه استقلال بهعنوان سکوی دیدهشدن و نه بستری برای اصلاح ساختار است. استقلال امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریت پاسخگو، شفاف و کارمحور نیاز دارد؛ مدیریتی که اولویت آن پرداخت بدهیها، تثبیت ساختار اداری، حل مشکلات حقوقی و ایجاد زیرساخت پایدار باشد، نه برگزاری برنامههای پرهزینه و نمایشی. هواداران استقلال انتظار دارند منابع باشگاه در مسیر درست هزینه شود؛ مسیری که به آرامش، ثبات و آینده حرفهای این تیم منجر شود، نه افزایش حاشیهها و تعمیق بیاعتمادی.
صعود سایپا، ملوان انزلی و گلگهر سیرجان در جامحذفی
تیمهای فوتبال سایپا، ملوان انزلی و گلگهر سیرجان با برتری مقابل حریفان خود به مرحله یکچهارم نهائی رقابتهای فوتبال جامحذفی باشگاههای کشور صعود کردند.
در چارچوب مرحله یکهشتم نهائی مسابقات فوتبال جامحذفی باشگاههای کشور عصر دیروز چهار دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. در نخستین بازی دیروز تیمهای هوادار و سایپا در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف هم رفتند که بازی در وقتهای قانونی با تساوی 2-2 به پایان رسید و تلاش دو تیم در وقتهای اضافه نیز نتیجهای نداشت تا برنده مسابقه در ضربات پنالتی مشخص شود. در ضربات پنالتی تیم سایپا با نتیجه 7 بر 6 پیروز شد و بهعنوان نخستین تیم گام به مرحله یکچهارم نهائی مسابقات جامحذفی گذاشت. در این بازی محمدمهدی طهماسبی (5 و 78) برای هوادار و سامان محرابیزاده (28) و شهرام سالاری (88) برای سایپا موفق به گلزنی شدند.
در انزلی و از ساعت 16:30 تیمهای ملوان بندرانزلی و مس شهربابک در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم رفتند که در این بازی تیم میزبان صاحب برتری 3 بر صفر شد. برای ملوان در این بازی خانگی غلامرضا ثابت ایمانی (41) و علیرضا رمضانی (59 و 80) موفق به گلزنی شدند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ملوان در دقیقه 35 صاحب یک ضربه پنالتی شد و محمد پاپی نتوانست آن را تبدیل به گل کند.
در رفسنجان تیمهای مس و گلگهر سیرجان در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان به مصاف هم رفتند که در ضربات پنالتی تیم گلگهر سیرجان با نتیجه 4 بر یک فاتح آن شد. این بازی در 90 دقیقه وقت معمول بازی و متعاقب آن دو وقت اضافه 15دقیقهای گلی دربر نداشت تا ضربات پنالتی تیم پیروز میدان را مشخص کند. در ضربات پنالتی تیم گلگهر نمایش بهتری داشت و با درخشش فرزین گروسیان که ضربات پنالتی مهدی شریفی و سامان نریمان جهان را مهار کرد با نتیجه 4 بر یک پیروز شد. نکته جالب توجه اینکه در بازی دیروز مقابل مس رفسنجان مارکوس میراندا سنگربان تیم گلگهر بود که قبل از ضربات پنالتی با نظر مهدی تارتار جای خود را به فرزین گروسیان داد، موردی که با ناراحتی دروازهبان برزیلی سیرجانیها همراه شد، اما در نهایت به برتری تیمش انجامید.
برتری گلگهر سیرجان مقابل مس رفسنجان در حالی رقم خورد که دو تیم پنج روز پیش در چارچوب هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در سیرجان مقابل هم صفآرایی کرده بودند که در آن بازی هم شاگردان تارتار با استفاده از امتیاز میزبانی با نتیجه 2 بر صفر شاگردان مجتبی جباری در تیم مس را شکست دادند.
براساس این گزارش، تا به اینجای مرحله یکهشتم نهائی رقابتهای فوتبال جامحذفی باشگاههای کشور تیمهای سایپای تهران، ملوان بندرانزلی و گلگهر سیرجان جواز صعود به مرحله یکچهارم نهائی مسابقات را کسب کردهاند. نتیجه بازی دیشب فولاد خوزستان با چادرملو یزد به چاپ روزنامه نرسید.
دیدارهای مرحله یک هشتم نهائی
* یکشنبه ۳۰ آذر1404
* سپاهان........................................................................... خیبر خرمآباد (ساعت ۱۶:۳۰)
- دیدار فولاد هرمزگان با استقلال تهران با توجه به درخواست باشگاه استقلال برای تعویق این بازی در مرحله یکهشتم نهائی جام حذفی و دیدار حساس نماینده ایران با المحرق بحرین در روز چهارشنبه ۳ دیماه، بازی دو تیم استقلال و فولاد هرمزگان لغو شد. تاریخ برگزاری این دیدار متعاقباً اعلام خواهد شد.