فقط یک سفر برای رضای خدا(حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم محسن فرامرزی‌، از نیروهای شجاع جبهه مقاومت بود که حماسه‌های بسیاری از وی ثبت شده است؛ شناسایی انبار موشک‌های حرارتی و سه هزار کرنت داعشی‌ها، نقش‌آفرینی بزرگ و برجسته در فتح احرارالشام که سه سال در تصرف تکفیری‌ها بود، برگرداندن پیکر چهار شهید و یک زخمی ‌و... تنها گوشه‌ای از کارهای عظیمی ‌بود که محسن فرامرزی انجام داده بود. شهید فرامرزی از اعضای تیم محافظت از آیت‌الله امامی‌کاشانی (امام جمعه موقت تهران) بود که در دفاع از حرم حضرت زینب 30 آذر سال 94 در سوریه به شهادت رسید. وی در زمان شهادت، دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق، دارای سه فرزند بود. فاطمه، دختر شهید محسن فرامرزی در دلنوشته‌ای برای پدرش نوشته است: «سلام بابای خوبم. درست است دلم برات تنگ شده. درست است دوست دارم یک‌بار هم ببینمت. همه اینها درست اما از یک چیز بسیار خوشحالم. از اینکه به آرزویت رسیدی. شهادت مقام بالایی است که به آن دست یافتی. همان‌طور که گفتی سرم بالاست و حجابم حفظ می‌شود چون می‌دانم سرخی خونت را به سیاهی چادر من هدیه کردی. دوستت دارم.» محمدرضا فرامرزی فرزند بزرگ شهید فرامرزی هم گفته بود:«پدرم قبل از رفتن گفت: من فقط یک سفر برای رضای خدا می‌روم که شاید برنگردم؛ بچه‌های گلم اگر برنگشتم هیچ وقت فکر نکنید من شما را تنها می‌گذارم و سرتان را جلوی هیچ‌کس پایین نیندازید؛ اگر به کمک نیاز بود یک حمد بخوانید و سه بار اسم من را صدا بزنید و مطمئن باشید من به کمکتان می‌آیم.»