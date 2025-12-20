فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۲
نیمه پنهان دنیای درویش‌ها؛ روایت تلخ یک مسیر گم‌شده

کتاب «نیمه پنهان دنیای درویش‌ها؛ طریقت تزویر» اثری از ح. کریمی و منتشرشده توسط مؤسسه کیهان در مجموعه «نیمه پنهان» است؛ اثری که با رویکردی داستانی و پژوهشی، به واکاوی جنبه‌های کمتر گفته‌شده و انتقادآمیز از دنیای برخی گروه‌های موسوم به دراویش می‌پردازد.
این کتاب در قالب دو جلد، مخاطب را با روایت زندگی جوانی به نام «سپهر» آشنا می‌کند؛ جوانی که در جست‌وجوی معنوی و عاطفی خود، جذب مجموعه‌ای از دراویش می‌شود و گمان می‌کند که می‌تواند از طریق این مسیر، یار گمشده و گمشده‌های درونی خویش را بیابد. اما مرور داستان، خواننده را با چهره واقعی و دوگانه این تشکیلات مواجه می‌سازد؛ چهره‌ای مملو از ریاکاری، فساد، تظاهر و اختلافات درونی که برخلاف ظواهر کرامات و جلوه‌های معنوی ارائه شده است.
نویسنده با بهره‌گیری از روایت داستانی و مستندسازی، روند تغییر نگرش سپهر و فاصله‌گیری او از این گروه را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد چگونه بصیرت درونی و راهنمایی دوستان حقیقت‌جویش، او را به بازگشت به مسیر اصیل اسلام هدایت می‌کند.
در فصل پایانی جلد دوم، مجموعه‌ای از اسناد و تصاویر منتشرشده که بخش‌هایی از واقعیت‌های پشت‌پرده این گروه‌ها را نمایان می‌کند؛ تصاویری از بهلول حق‌پرست در مراسم‌های غیرمعمول، درویشانی در ارتباط با مقامات رژیم گذشته و قربانیان اختلافات درون فرقه‌ای، که خواننده را با وجوه پنهان و بحث‌برانگیز این جریان‌ها آشنا می‌سازد.
این اثر تلاش دارد تا مخاطب را با چهره کمتر دیده‌شده دنیای درویش‌ها روبه‌رو کند و از خلال روایت داستانی و اسناد ارائه‌شده، خوانش تازه‌ای از واقعیت‌های این مسیر معنوی- اجتماعی ارائه دهد.

