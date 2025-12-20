پرچم، نماد هویت و خط قرمز
پرچم هر کشور تنها یک نماد بصری نیست؛ تجسم تاریخ، هویت و باورهای ملت است. در ایران، پرچم جمهوری اسلامی فراتر از رنگ و نقش است و واژه مقدس «الله» در آن محور تفکر، سیاست و فلسفه زندگی را نشان میدهد. رهبران انقلاب اسلامی بارها بر اهمیت این نماد و پیام آن برای نفی طاغوت، ترویج عدالت و حمایت از مظلومان جهان، بهویژه فلسطین، تأکید کردهاند. همین معناست که احترام به پرچم و سرود ملی، خط قرمز هر کشور و نشانه همبستگی و هویت ملی است، همانطور که در ورزشگاههای بینالمللی و مسابقات جهانی به روشنی دیده میشود.
امام خمینی(ره) در ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ صریح و بیپرده خواستار کنارگذاشتن نشان «شیر و خورشید» شدند. ایشان فرمودند: «تمام آثار غرب را- تمام آثار فاسده، نه آثاری که تمدن است- تمام اخلاق فاسده غربی را، تمام نَغَمات باطله غربی را خواهیم زدایید. ما یک «مملکتِ محمدی» ایجاد میکنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهنشاهی باشد، آرمهای ایران نباید آرمهای شاهنشاهی باشد؛ باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارتخانهها، از همه ادارات، باید این «شیر و خورشید» منحوس قطع بشود؛ عَلَم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود. اینها آثار طاغوت است؛ این تاج آثار طاغوت است؛ آثار اسلام باید باشد.
در پرچم جمهوری اسلامی ایران، این آرم چیزی فراتر از یک نشانه بصری ساده است. در میانه این پرچم، واژه مقدس «الله» با رنگ قرمز برجسته شده؛ واژهای که عصاره غایت هستی، مفهوم بنیادی توحید و محور تفکر و سیاست در جمهوری اسلامی ایران را در خود جای داده است. اثر این پرچم چنان شد که به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی «ما شعار اسلام میدهیم؛ ما پرچم اسلام را بلند میکنیم، و هرکس که در دلش شعله اسلام هست، به طور طبیعی دور این پرچم جمع میشود.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهلبیت(ع) ومیهمانان شرکتکننده در هفتمین کنگره اجلاس مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسّلام درحسینیه امام خمینی(ره)، عظمت و محبوبیت اهلبیت را در دنیای اسلام را بینظیر خواندند و تأکید کردند: جمهوری اسلامی بهعنوان پرچم برافراشته اهلبیت در مقابل نظام سلطه، معتقد است در دنیای اسلام هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقهای و نژادی، حقیقی نیست و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی، مرزبندی میان دنیای اسلام با جبهه کفر و استکبار جهانی است.
حضرت آیتالله خامنهای پرچم جمهوری اسلامی را پرچم عدالت و معنویت خواندند و فرمودند: «بدیهی و طبیعی است که دنیای سلطه که همه باورها و اعمالش بر مادیات، پول و زور متکی است، در مقابل این پرچم به معارضه و دشمنی برخیزد.»
حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند: «براساس همین باور عمیق بود که حمایت از فلسطین از همان روزهای اول در دستورکار انقلاب اسلامی قرار گرفت و امام با همه وجود پای مسئله فلسطین ایستاد و جمهوری اسلامی امروز هم به همین هندسه سیاسی ترسیم شده امام راحل عظیمالشأن عمل میکند و در آینده نیز به آن وفادارخواهد ماند.» 12/06/1401
رهبرانقلاب راجب نماد و علائم پرچم تببین کردند: «یکی از ویژگیهای مهم این آرم، بازتاب تصویری جمله توحیدی «لاالهالاالله» در ترکیب کلی آن است. جایگیری اجزا، منحنیها و فرم شمشیر، بهگونهایست که عبارت «لا» در ساختار فرم نهفته شده و امتداد آن به «الله» ختم میشود. این ترکیب، پیامی روشن دارد: نفی طاغوت و اثبات خدای یکتا. در این آرم، فرم و محتوا درهم تنیدهاند. این نماد، تنها بازگوکننده کلمهای مقدس نیست؛ بلکه تجسمی از یک تفکر، یک سیاست، و یک فلسفه زندگی است.»
یکی از موقعیتهایی که میشود به خوبی نماد و معنی پرچمهای هر کشور را بازخورد داد، مسابقات جهانی در عرصههای مختلف ورزشی و المپیادهای علمی جهانی است، جایی که کشورهای مختلف هرکدام با پرچم که تبلور نماد میهن خود است شرکت میکنند و معنا و مفهوم آن پرچم که تاریخ و هویت کشور را نشان میدهد را با دیگران به اشتراک میگذارد مثل مسابقات المپیک، وقتی سرود ملی خوانده میشود آن موقع معنا و مفهوم و هویت یک ملت با جهانیان به صورت کلامی با دیگران به اشتراک گذاشته میشود.
در هر کشوری و هر شخصی؛ از ورزشکار، سلبریتی یا هر شخص مشهور دیگری، هنگامی که موضوع افتخارات ملی و احترام به نماد مقدس کشورش باشد با جان و دل تحقق وظیفه میکند و با افتخار در مجامع مختلف بینالمللی با سرود ملی کشورش همنوا میشود. به طور مثال کشور فلسطین که طی چند سال اخیر شدیدترین فشارها در همه حوزهها تجربه کرده است اما ورزشکاران هنگام شرکت در مجامع مختلف ورزشی و بینالمللی با افتخار ادای دین میکنند و پرغرور با پرچم مقدس خود همنوا میشوند تا یکبار دیگر معنا و مفهوم پرچم خود را به رخ جهانیان علیالخصوص کشورهای استکبار. به طور مثال در مسابقه بین تیم ملی فوتبال فلسطین با تیم کاتالونیا که چندی پیش برگزار شد، هرچند توسط برخی رسانهها سانسور شد اما جلوهای کم نظیر از اتحاد و همبستگی را به خوبی نشان داد. این دیدار که با حضور حدود ۳۰ هزار تماشاگر همراه بود، با نتیجه دو بر یک به نفع کاتالونیا به پایان رسید، اما پیام حمایت از مردم فلسطین برجستهتر از نتیجه بازی بود.
هوای سرد ورزشگاه مانع حضور پرشور تماشاگران نشد و هزاران نفر از مردم بارسلون و حامیان فلسطین در ورزشگاه جمع شدند تا همبستگی خود با مردم تحت اشغال فلسطین را نشان دهند.
تماشاگران شعارهای همبستگی با فلسطین سر دادند و در صحنهای نمادین، یک موزاییک بزرگ از دو پرچم فلسطین و کاتالونیا در ورزشگاه به نمایش درآمد. حتی پس از آنکه کاتالونیا دو گل پیش افتاد، مصطفی زیدان موفق به گلزنی برای فلسطین شد و شعارهای تشویق، همبستگی و امید را در ورزشگاه زنده کرد.
پس میتوان گفت پرچم؛ نماد و تاریخ و هویت یک کشور است و نمیتوان به بهانههای واهی به آن بیاحترامی نمود و اسمش را گذاشت انتقاد به وضع موجود! چراکه احترام به پرچم و سرود ملی خط قرمز همه کشورها است و همه کشورها به آن احترام میگذارند.
علی علیپور