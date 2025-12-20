فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۲
پاداش اخروی و قرب الهی زن و مرد ندارد(سلوک عارفانه)



«قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، به ایمان و عمل(صالح) مربوط است، خواه از طرف زن باشد و یا از طرف مرد. قرآن در کنار هر مرد بزرگ و قدیسی، از یک زن بزرگ و قدیسه یاد می‌کند. از همسران آدم(ع) و ابراهیم(ع) و از مادران موسی(ع) و عیسی(ع) در نهایت تجلیل یاد کرده است. اگر همسران نوح(ع) و لوط(ع) را به عنوان زنانی ناشایسته برای شوهرانشان ذکر می‌کند، از زن فرعون نیز به عنوان زن بزرگی که گرفتار مرد پلیدی بوده است غفلت نکرده است.» (1)
1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری(ره)،(نظام حقوق زن در اسلام)، ج 19، ص 132

