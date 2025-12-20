شکوفه زدن همدلی در گرمای دید و بازدیدهای خانوادگی
بخش دوم
باغ شب لبریز درخشش ستارههاست اگر هر کدام دلمان را کنار دل عزیزانمان، در قلب خانواده، این مستحکمترین نهاد جامعه بنشانیم و از طلوع صبح سپیده برای هم بگوییم. مشکلات همیشه هست و آنچه سبب میشود بر آنها فائق آییم، شنیدن کلام اطرافیانمان از جانودل و همدلی و همراهیست. رسمورسوم باید باعث نزدیکی دلها شود و در حافظه مردم ما همیشه چنین بوده است، بهویژه که پایه آن دید و بازدیدها و سنت حسنه صلهرحم قرار دارد.
یلدا، مجالی است برای تکرار هر آنچه روزگاری، سرمشق خوبیهایمان بودهاند و امروز بر روی طاقچه عادتهایمان غبار میگیرند و فراموش میشوند. مجالی است برای دیدن عزیزانی که تصویر و صدایشان در پس مشغلههای زندگی رنگ باختهاند. مجالی است برای نشستن لبخند بر لبان کودکان، در آغوش پرمهر بزرگترها. یلدا مجالی است؛ مجالی برای من، مجالی برای تو، تا همگی، لحظههای شیرین با هم بودن را تجربه کنیم.
پیوند مهر و خانواده
شب یلدا، فراتر از یک جشن، فرصتی برای بازسازی محبت، همدلی و رحمت در زندگی خانوادگی و اجتماعی است. این شب یادآور اهمیت خانواده، یادآور ارزشهای اخلاقی و اجتماعی و فرصتی برای تحقق صلهرحم در قالب عملی ملموس است. بازشناسی و احیای سنت صلهرحم، همانطور که در آیینهای کهن ایرانی و آموزههای دینی دیده میشود، راهکاری عملی برای مقابله با چالشهای فرهنگی و اجتماعی معاصر است و میتواند نسلها را به هم پیوند دهد، خانوادهها را تقویت کند و ارزشهای انسانی را ارتقا دهد.
شب یلدا با جمع کردن اعضای خانواده دور یک سفره، قصهها و خاطرات گذشته، خوراکیهای سنتی و تبادل محبت، نشان میدهد که صلهرحم تنها یک دستور دینی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی ایرانی و کلید سلامت اجتماعی است. هر دیدار، هر پیام و هر نیت خیر، نشانهای از پیوند خانوادگی و رحمت انسانی است که میتواند جامعه را به سمت همبستگی، محبت و انساندوستی سوق دهد.
موسی کاظمزاده، پژوهشگر حوزه ارتباطات رسانه، فرهنگ و جامعه دانشگاه تبریز، میگوید: «صلهرحم در فرهنگ اسلامی و ایرانی، فراتر از یک آداب اجتماعی، واجبی اخلاقی و عبادی است که آثار فردی و اجتماعی عمیقی دارد. قرآن کریم و روایات اسلامی بارها بر اهمیت برقراری ارتباط با خویشاوندان، حمایت از آنان و حفظ روابط خانوادگی تأکید کردهاند. رعایت این فریضه نهتنها موجب رضایت خداوند میشود، بلکه سبب سلامت روان، برکت مادی و افزایش محبت میان افراد نیز میگردد. در آیات متعدد قرآن، مسلمانان به احسان به خویشان و رعایت حقوق آنان فراخوانده شدهاند و وفای به عهد، رعایت عدالت و نیکرفتاری نسبت به نزدیکان، بخشی جداییناپذیر از مفهوم صلهرحم است.»
وی در ادامه میافزاید: «مطالعات معاصر نشان دادهاند که ضعف در حفظ روابط خانوادگی و قطع رحم میتواند زمینهساز انزوای اجتماعی، افسردگی و اختلالات رفتاری شود. از سوی دیگر، بازسازی و احیای سنتهای خانوادگی، از جمله صلهرحم، پاسخی عملی به بسیاری از چالشهای اجتماعی امروز است. صلهرحم نباید محدود به دیدارهای رسمی باشد؛ بلکه همراه با نیت خیر، کمک مادی و معنوی، یادآوری ارزشهای اخلاقی و تسهیل امور خویشان است. حتی اگر امکان رسیدگی به همه خویشان میسر نباشد، یک دیدار یا پیام کوتاه میتواند نیت صلهرحم را زنده نگه دارد.»
در عمل، صلهرحم میتواند شامل بازسازی فرصتهای دیدار خانوادگی، گفتوگوی فعال با خویشان، حمایت مالی و معنوی در مواقع نیاز، آموزش نسل جوان و توسعه پروژههای اجتماعی مشترک باشد. بهاینترتیب، صلهرحم نهتنها یک عمل فردی، بلکه سازوکار اجتماعی و فرهنگی است که همبستگی، رفاه و سلامت جامعه را تقویت میکند.
شب شعر و داستان ایرانی
در شب یلدا علاوهبر حافظ خوانی به مشاعره و شعرخوانی بپردازید. ادبیات فارسی وسعت زیادی دارد و با مشاعره و شعرخوانی میتوانید از اشعار دیگر شاعران نیز بهره ببرید. خود را محدود به هیچ سبک خاصی نکنید و انواع اشعار ایرانی را با یکدیگر بازخوانی کنید تا یلدایتان مفرحتر و ارزشمندتر شود.
از قدیمالایام تاکنون یکی از رسوم مهم شب یلدا، نقل خاطره و داستانهای سنتی است. داستانگویی یکی از اساس فرهنگ سنتی ایران بوده و انواع شنیدنی آن وجود دارد که نقل دورهمیهای شما خواهد بود.
پیشنهاد میکنیم از بزرگان خانواده خود بخواهید که خاطرات شنیدنی دوران کودکی و جوانی خود را تعریف کنند یا به سراغ کتابهای داستان ایرانی رفته و با مطالعه آن محفل را گرمتر کنید. با این کار میهمانی یکدل و باصفایی خواهید داشت.
سید علیاصغر موسوی، نویسنده میگوید: «هنوز هم سینههایی هستند که سرشار از قصههای زیبای مادربزرگاند. هنوز هم دستهایی هستند که گرمای دست پدربزرگ را بهخاطر میآورند. هنوز هم صدای کوبه در، فریاد شادی کودکان را برمیانگیزد! هنوز هم سخن از طراوت سرخ هندوانه است که گویی تنها برای شب یلدا، آفریده شده است و تاریخِ عشق و مهربانی خانوادهها را رقم میزند.
چه زود، به خانههای لانهزنبوری آپارتمانها عادت کردیم، حتی اجازه نمیدهیم، کودکی از هیجانات درونیاش بگوید.
آه، چه زود خاطرات تمام روز و شبهای قشنگ - حتی شب یلدا - را به حجم سرد و خاموشِ خانه سالمندان سپردیم!
یادش بهخیر، دیوار کاهگِلی! یادش به خیر کوچههای خاکی! یادش به خیر سماورهای زرد و نقرهای، یادش به خیر، اناری که مادربزرگ در کندوی آرد، مخفی کرده بود! یادش به خیر، دیوان قدیمی حافظ که با تمام سادگیاش، فالهایش همیشه راست بود و پدربزرگ هم گاهی کمی از خودش در آن اضافه میکرد تا دل کسی را نشکند.» وی در ادامه میافزاید: «اگر آن شبها، میشد همه در کنار هم باشند؛ چرا امشب نشود؟!
اگر آن وقتها میشد از قصههای قرآن، تا افسانههای پَریان، صدها نکته و پند و عبرت به همدیگر آموخت! چرا حالا نشود؟!
اگر پدربزرگهای چندین سال پیش، از دوران سربازی و تفنگهای قدیمی تعریف میکردند؛ چرا پدربزرگها و پدرهای امروزی از دوران شکوهمند دفاع مقدس، خاطرهای تعریف نکنند؟!
نباید اجازه دهیم فنآوریِ جهان غرب، تمام سنتهای زیبا و ارزشمند و اخلاقی ما را از ما بگیرد و به جایش انزوای رایانهها را تحویلمان بدهد؟! هنوز هم میشود به بهانه استکانی چای بُرشی هندوانه، قطعهای کِیک یا گفتن کمی از خاطرات در کنار هم جمع شد و ثوابِ صله ارحام برد.
میشود به بهانه شب یلدا، غزل خواند، حدیث گفت، عبرتهای روزگار را شنید و در ازدحام لحظههای خاطرهانگیز، دستهجمعی شُکر نعمتهای خدا کرد!
در این جهان ناباوریها، در این جهانِ تصاویر دروغین تمدّن؛ در این سرازیری اخلاق بشری؛ در این گرایشهای ناخودآگاهِ خودمحوری؛ در این وفور فرهنگِ مسخ شده غربی، بسیار جای شُکر دارد که هنوز هم به فکر همدیگر هستیم و هنوز هم در ورای همه رنگها دل به آبی آسمان دوختهایم.»
هنوز هم بهاری فکر میکنیم؛ حتی در شب یلدا، حتی در آغاز زمستان سراسر سرد، شکوفههای تبسّم را با مهربانی هرچه تمامتر، جشن میگیریم. شب یلدا، شب عاشقان بیدل آکنده از عطر مهربانی، سرشار از ترنّم عشق و لبریز از تبسّمِ آینده باد!
اسراف نکنیم
خداوند برای رفاه و آسایش بندگان خود، نعمتهای بسیاری آفریده و به آنها امر فرموده از این نعمتها استفاده کنند، ولی همواره بکوشند از اسراف کردن بپرهیزند؛ زیرا خداوند اسراف را دوست ندارد. امام علی(ع) اسراف کردن را موجب هلاکت دانسته و امام سجاد(ع) در دعا و مناجاتهای خود باخدا میفرماید: «و مرا از زیادهروی باز دار و روزیام را از تلف شدن نگاهدار و داراییام را با برکت دادن به آن افزون کن و راه مصرف آن را در کارهای خیر به من بنمایان.»
رسم زیبای دیدار یکدیگر در شب یلدا وقتی زیباتر میشود که با زیادهروی نکردن در مصرف خوراکیها و تنقلات، بخشی از آنها را به مصرف یتیمان و افراد بیبضاعتی برسانیم که توانایی تهیه چنین اقلامی را در این شب ندارند.
زهرا رضاییان، فعال فرهنگی میگوید: «محاسبه نفس و بررسی کارهای روزانه، ویژگی کسانی است که ایمان حقیقی در جان و دلشان راه یافته
است.
پیامبر خدا (ص) میفرماید: «پیش از آنکه مورد حسابرسی قرار بگیرید، خود بهحساب نفستان برسید و پیش از آنکه سنجیده شوید، خود نفستان را در ترازوی سنجش بگذارید و برای آن روز حساب بزرگ آماده شوید.» کسانی که از فرصتهای زندگی بهترین بهرهها را برده و نیکترین ذخیرهها را میاندوزند، در راه اطاعت خدا و خویشتنداری از نافرمانی او شکیبایی میورزند و روز قیامت بدون محاسبه اعمال به بهشت میروند؛ زیرا این افراد در این دنیای فانی، در لحظهلحظه زندگی دقت کردهاند تا دچار لغزش نشوند. طولانی بودن شبهای زمستانی و آرامشی که در آن برای آدمی ایجاد میشود، بهترین فرصت برای مراقبت و رسیدگی به اعمال روزانه است.»
بایدهای صلهرحم در یلدا
برای احیای این سنت اسلامی در شب یلدا، توجه به نکات زیر ضروری است:
تأکید بر نیت خالصانه: دیدارها باید با هدف تقویت روابط و ایجاد صمیمیت انجام شود، نه نمایش تشریفات یا رقابتهای مادی.
کاهش تشریفات: لازم است از برگزاری مهمانیهای پرهزینه که ممکن است افراد را از صلهرحم دور کند، پرهیز شود.
مشارکت جمعی: اعضای خانواده باید بهصورت گروهی در این دیدارها شرکت کنند تا تعاملات گسترش یابد. توجه به نیازمندان: یلدا میتواند فرصتی برای کمک به بستگان نیازمند باشد که این نیز یکی از جنبههای صلهرحم است.
رسول هاشمی، روانشناس درباره پیامدهای منفی افت صلهرحم توضیح میدهد: «کاهش توجه به صلهرحم، پیامدهای منفی بسیاری برای جامعه به همراه دارد. از دست دادن همبستگی خانوادگی، افزایش فردگرایی، کاهش حمایت اجتماعی و افزایش مشکلات روحی و روانی، از جمله نتایج آن است. وقتی خانوادهها از هم دور میشوند، آسیبهای اجتماعی مانند افسردگی، انزوا و حتی مشکلات اقتصادی افزایش مییابد. احیای صلهرحم میتواند یکی از راهکارهای کلیدی برای کاهش این آسیبها باشد.»
وی در ادامه میگوید: «صلهرحم بهعنوان اصلیترین سنت یلدا، نقش مهمی در تقویت روابط خانوادگی و اجتماعی دارد. احیای این سنت نهتنها ارزشهای ملی ما را زنده نگه میدارد، بلکه به توصیههای مذهبی نیز جامه عمل میپوشاند. برای تحقق این امر، باید خانوادهها، نهادهای فرهنگی و رسانهها دستبهکار شوند و آگاهیبخشی در این زمینه را تقویت کنند.
شب یلدا فرصتی است برای بازنگری در روابط خانوادگی و احیای پیوندهایی که ممکن است در جریان زندگی مدرن کمرنگ شده باشند. بیایید این فرصت را قدر بدانیم و صلهرحم را نه فقط در یلدا، بلکه بهعنوان یک رفتار دائمی در زندگی خود نهادینه کنیم.»