کِی شروع میشه؟!(گفت و شنود)
گفت: روز پنجشنبه، سران اتحادیه اروپا در بروکسل بلژیک یک جلسه طولانی و ۱۶ ساعته داشتهاند ولی سرانجام بدون هیچ نتیجهای به نشست خود خاتمه داده و «نخود، نخود، هرکه رود خانه خود»!
گفتم: موضوع جلسه چه بوده است؟
گفت: میخواستند داراییهای روسیه در کشورهای اروپایی را برای کمک به اوکراین مصادره کنند ولی چون روسیه تهدید کرده بود که انتقام میگیرد، هریک از ترس بهانهای آوردند و نهایتاً این نشست ۱۶ ساعته بدون نتیجه پایان یافت!
گفتم: حالا اگر جمهوری اسلامی پیشنهاد برخی از اصلاحاتچیها که میگفتند موشک به چه دردمان میخورد را گوش کرده بود، همین اتحادیه اروپا و آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه همه خاک ایران را شخم زده و میلیونها نفر را هم قتلعام کرده بودند.
گفت: کجای کاری؟! ترامپ رسماً اعلام کرده که مذاکرات، یک طرح فریب بود تا اسرائیل به ایران حمله کند و آمریکا هم علیه ما دست به حمله نظامی زد و همین دیروز مقامات رسمی آمریکا اعلام کردند که مذاکرات طرح فریب برای حمله بوده است. ولی با این وجود هنوز هم برخی از مدعیان اصلاحات دم از مذاکره میزنند و به صنایع موشکی ایراد میگیرند!
گفتم: مدیر مدرسه در آغاز سال تحصیلی دو سه ساعت برای دانشآموزان درباره اهمیت و ضرورت کسب علم و دانش صحبت کرد و در آخر پرسید کسی سؤال نداره؟ یکی از دانشآموزان گفت؛ آقا اجازه! تعطیلات تابستانی کِی شروع میشه؟!