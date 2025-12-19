* هر کشوری برای حفظ استقلالش ناگزیر از مقاومت در برابر قدرت‌های متجاوز است. اما مسیری که اوکراین پس از کودتای ۲۰۱۴ اتخاذ کرد همان نسخه‌ای بود که آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی برای او تجویز کرده بودند. غافل از این نکته که این نسخه نه تنها راه به استقلال‌طلبی نمی‌برد بلکه مسیری برای واگذاری تدریجی توان ملی به غرب بود. از قضا همین خواب را برای ایران در سال‌ها 1398و 1401 دیده بودند که با هوشیاری ملت خواب دشمنان تعبیر نشد.

مهرفروز

* قدرت دفاعی کشور باید به حدی ارتقاء پیدا بکند که هر خطای محاسباتی دشمن، هزینه‌ای فراتر از انتظار برای او داشته باشد. برای تحقق چنین هدفی ارتقای مداوم توان دفاعی و تهاجمی ما باید مأموریت اصلی مسئولان کشور و فرماندهان نظامی باشد.

صفری

*در هفته‌ای که گذشت طی یک بازه ۴۸ ساعته شاهد مجموعه‌ای از پروازهای تخصصی بارورسازی ابرهای سرد چند نقطه کشور توسط هوافضای سپاه بودیم. آنچه عملیات اخیر را برجسته‌تر می‌کند ماهیت پیچیده و مهارت‌محور این نوع پروازهاست. چنین مأموریتی نیازمند سطح بالایی از مهارت خلبانی، تسلط بر هدایت هواپیما در شرایط ناپایدار جوی و توان تصمیم‌گیری لحظه‌ای است.

جابری

* نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! وقتی وزیر جهاد کشاورزی، تنظیم بازار شب یلدا را به وجدان و انصاف فروشندگان حواله می‌کند، باید اعتراف کرد که دولت هیچ توان و برنامه‌ای برای سامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصاد و معیشت مردم ندارد. چرا این وزرا را برای پاسخگویی به مجلس نمی‌کشید؟

بنیادی

* به اعتراف یک رسانه عبری زبان، این روزها به‌کارگیری اسرائیلی‌ها توسط ایران برای جاسوسی به امری عادی تبدیل شده به نحوی که می‌توان گفت صهیونیست‌ها به شکل گله‌ای به جاسوسی برای ایران می‌پردازند! قابل توجه نخست‌وزیر وحشی رژیم منفور صهیونیستی.

منصوری

* چطور دو هزار یهودی در سیدنی استرالیا مراسم دارند، اما هیچ تمهید امنیتی صورت نگرفته و دو نفر، بی‌هیچ مانعی، به مدت بیش از ده دقیقه، به سمت صدها نفر شلیک می‌کنند و هفتاد کشته و مجروح بر جای می‌گذارند؟! بنابراین با کمی تأمل می‌توان نتیجه گرفت که این تیر‌اندازی توسط موساد برنامه‌ریزی شده بود.

امیدی

* رئیس‌جمهور محترم، طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، در مجلس‌‌ چنین سوگندی خوردند: «‌سوگند یاد می‌کنم‌ که‌ پاسدار مذهب‌ رسمی‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و قانون‌ اساسی‌ کشور باشم‌، و همه‌ استعداد و صلاحیت‌ خویش‌ را در راه‌ ایفای‌ مسئولیت‌‌هایی‌ که‌ برعهده‌ گرفته‌‌‌ام‌ به‌‌کار گیرم‌، و خود را وقف‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ و اعتلای‌ کشور، ترویج‌ دین‌ و اخلاق‌، پشتیبانی‌ از حق‌ و گسترش‌ عدالت‌ سازم‌، در حراست‌ از مرزها و استقلال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور از هیچ‌ اقدامی‌ دریغ نورزم.». جهت یادآوری به ایشان.

ریاحی

* ترویج بی‌عفتی و هنجارشکنی در جامعه کمک مهم به خواسته رژیم صهیونیستی است که متأسفانه برخی مدیران هم به جای مقابله با آن، تسهیل‌کننده مسیر غلطند؟!

عبدلی

* عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۴۰ نفر را اعدام کرد! چرا از هشتگ‌های نه به اعدام هیچ خبری نیست؟! در ایران یک نفر سرفه می‌کند سر وکله حقوق بشر پیدا می‌شود و فریاد وا اسلاما سر ‌می‌دهند؟

گلابی

* بخشی از وصیت‌نامه شهید حمیدرضا مساح به ملت این است که: بر شما باد شركت گسترده در نماز جمعه و حضور دایمى در صحنه‌هاى انقلاب و جنگ. ان‌شاءالله که عامل به وصیت شهدا باشیم.

مهرابی

* به نظر می‌رسد دولت نه برنامه‌ای برای اقتصاد دارد، نه نقشه راه دارد و ...! چرا زندگی و معیشت مردم، قربانی آزمون ‌و خطای وزرایی شده که مسئولیت‌پذیر نیستند؟

صلاحی

*در اخبار آمده بود که یکی از متهمان پرونده شهرک اکباتان و عوامل به شهادت رساندن شهید آرمان علی‌وردی با قرار وثیقه آزاد شده است. لطفا قوه قضائیه پاسخ بدهد.

یعقوبیان

* دکتر پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی گفتند: مردم باید باور کنند که من سر همان سفره‌ای می‌نشینم که آنها می‌نشینند و پسرم و قوم و خویشم همان طوری استخدام می‌شوند که پسر و قوم و خویش آنها استخدام می‌شوند. جناب پزشکیان پسر، دختر و داماد شما چگونه استخدام نهاد ریاست جمهوری شدند؟

نوربخش مشهد

* بزرگ‌ترین پُل خاورمیانه تهران را به کرج وصل می‌کند. واقعاً این کار باعث افتخار است که صفر تا صد این پروژه توسط مهندسان ایرانی ساخته شده است. به این مهندسان بزرگوار از صمیم قلب خدا قوت عرض می‌کنیم و برایشان موفقیت و عاقبت بخیری آرزومندیم.

قمری

* یکی از حامیان دولت نوشته است: می‌خواهم یک نصیحت دوستانه به حامیان دولت بکنم؛ دوستان عزیز! حمله به جلیلی دیگر جواب نمی‌دهد. الان وقت پاسخگویی در مورد دلار ۱۳۱ هزار تومانی است!

کارخانه‌ای

* در این شرایط سخت اقتصادی که با افزایش نجومی نرخ دلار و قیمت‌ها و به تبع آن با زندگی سخت هموطنان مواجه هستیم، عکس یادگاری بستگان رئیس‌جمهور کشورمان در بازار قرقیزستان توجیه‌ناپذیر و کج سلیقگی بود.

فیروزآبادی

* روزنامه سازندگی! با یهودی‌های ساکن استرالیا با انتخاب تیتر و تصویر اظهار همدردی نمود! این درحالی است که در کشتار روزانه و ده‌ها هزار نفر از شهروندان لبنان و نسل‌کشی در غزه به دست صهیونیست‌ها چنین عکس‌العملی نداشتند.

قیداری

* جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی که اخیراً بر اثر ایست قلبی از دنیا رفته است، با علم و اطلاع از علت واقعی فوت برادرش، در روزهای اخیر که اقدام به تشویش اذهان عمومی و موج‌سازی رسانه‌ای کرده است، فالوور نتانیاهو از آب درآمد!

قندی

* چرا زمان انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارده، از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفت‌ماهه اول ۱۴۰۴ افزایش یافته است؟ از مسئولان امر درخواست می‌شود این زمان را به حداقل کمتر از 10 روز برسانند.

خزایی