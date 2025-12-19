اسم مذاکره را عوض کنیم و دوباره فریب بخوریم؟!(خبر ویژه)
همزمانی افشاگری روزنامه آمریکایی با اظهارات برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات در زمینه توجیه مذاکره با ترامپ، علامت سؤالهای جدی درباره خاستگاه این توجیهگری پدید میآورد؛ آن هم در حالی که خدعه و خیانت ترامپ به مذاکرات اثبات شده است. روزنامه واشنگتنپست به تازگی در گزارشی درباره جنگ ۱۲روزه فاش کرد:
- «حمله به ایران، نقشه مشترک ترامپ و نتانیاهو بود. این دو وانمود کردند که درباره ایران اختلاف دارند. نتانیاهو و ترامپ، پس از اولین دیدار در ماه فوریه گذشته (بهمن 1403)، برنامهریزی حمله به برنامه هستهای ایران را آغاز کردند.
- نتانیاهو در نخستین دیدار خود با دونالد ترامپ پس از انتخاب او، سناریوهای مختلف حمله به ایران را روی میز گذاشته است. با این حال، ترامپ بهصورت ظاهری مسیر مذاکره با ایران را حفظ کرد؛ مسیری که پوششی برای پیشبرد برنامههای اطلاعاتی و نظامی مشترک با تلآویو بود.
- دیپلماسی، یک نیرنگ بود و مقامات آمریکا و اسرائیل گزارشهای رسانهها مبنی بر اختلاف بین دو کشور را تشویق میکردند.
- ترامپ، همزمان با مذاکرات با ایران، مشغول برنامهریزی برای حمله بود و هدایت حمله را برعهده گرفت».
افشاگری روزنامه واشنگتن، با اظهارات زنجیرهای برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات درباره اهمیت مذاکره با ترامپ همزمان شده است؛ از اظهارات حسین مرعشی و محسن هاشمی (دو گرداننده اصلی حزب کارگزاران) تا موضع تکراری برخی سران جبهه اصلاحات. و این در حالی است که آنها خیانت ترامپ را دیدهاند. برخی از آنها مانند مرعشی و الیاس حضرتی و فیاض زاهد، چند هفته قبل از حمله غافلگیرانه اسرائیل و آمریکا، وانمود میکردند که توافق با ترامپ و سرمایهگذاری چندهزار میلیارد دلاری در ایران نزدیک است.
با این وصف، نمیتوان موضع نخنمای برخی مدعیان اصلاحات و اعتدال درباره مذاکره و اعتماد دوباره به آمریکا را از سر نادانی مطلق دانست بلکه پای خیانت به کشور و کارچاقکنی برای دشمنان ملت ایران در میان است، یا در خوشبینانهترین حالت ممکن، آنها بازیچه و طوطی سخنگوی عناصر نفوذی لانه کرده در میان برخی احزاب شبهاصلاحطلب شدهاند.
یادآور میشود محمدعلی ابطحی، در مورد جلسه چهارشنبه گذشته برخی فعالان سیاسی با رئیسجمهور نوشت: در مسئله سیاست خارجی، چالشی با چند تن از اصلاحطلبان تندتر درگرفت. نیمچه تشنجی شد. گفتند کاری کنید تحریمها برداشته شود. پزشکیان گفت ما که مذاکره میکردیم اما وقتی آمریکاییها توقعات عجیب و غریب دارند مثلاً اولین حرفشان این است که موشک نداشته باشید، من نمیتوانم قبول کنم ملت ایران جلو اسرائیل که همانها تا دندان مسلحش کردهاند بیدفاع بماند.
گفتنی است جبهه اصلاحات اخیرا در بیانیهای مهمل، خواستار «بازنگری مؤثر در سیاست خارجی بهمنظور کاهش تنشها و جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی» شده بود و حال آنکه وضعیت فعلی اقتصادی، نتیجه شوم نسخهپیچی معیوب آنها و بازی در نقشه عملیات فریب دشمن
است.
در همین حال، علیاکبر صالحی در گفتوگو با سایت زنجیرهای انتخاب، مدعی شد که برای مذاکره با آمریکا باید «عنوان» مذاکره به «ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد»، تغییر کند. او گفته: با این تغییر عنوان، هر دوطرف با حفظ آبرو میتوانند به مذاکره بازگردند.(!)
او با اشاره به چالشهای مختلف آمریکا در جهان میگوید: سادهترین و کمهزینهترین پروندهای که روی دست آمریکاست، پرونده هستهای ایران است. بنابراین، با توجه به بحرانهای پیچیده و همزمان در غزه، ونزوئلا، اوکراین و غیره، حل مسئله ایران برای آمریکا آسانتر خواهد بود. اگر عاقلانه عمل کند، به سوی حل آن خواهد رفت تا برای خود پشتوانهای سیاسی و تبلیغاتی در اداره بحرانهای دیگر ایجاد کند. اما شاهبیت مسئله این است: چگونه میتوان به این پرونده ورود کرد؟ طرفین حرف آخر مذاکره را از همان ابتدا میزنند؛ بنابراین، هرکس پای میز مذاکره بیاید، به معنای آن است که در برابر طرف مقابل کوتاه آمده است. پیشنهاد من این است که ممکن است یک راه برای شکستن این بنبست، وجود داشته باشد و آن تغییر «عنوان» مذاکره است- نه تغییر موضوع. برای مثال به جای اشاره به حق غنیسازی، عنوان را به این صورت تغییر دهند: «ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد» که مورد پذیرش هر دو سو است. اگر این عنوان پذیرفته شود، هر دو طرف میتوانند با حفظ آبرو به میز مذاکره بازگردند، زیرا این عنوان مورد تأیید مشترک هر دوطرف است.
این اظهارات نشان میدهد که آقای صالحی هنوز هم نمیخواهد جوهره رفتار شیطان بزرگ را درک بکند وگرنه، پیشنهاد مذاکره با طرف خائن و جنایتکاری را که اصل مذاکره را ملعبه عملیات غافلگیرانه قرار داده، نمیداد.
یادآور میشود آقای پزشکیان به تازگی در دو سخنرانی تاکید کرد: «من در سازمان ملل با مکرون رئیسجمهور فرانسه توافقاتی کردم اما آمریکاییها نپذیرفتند. آنها میگویند موشک نباید داشته باشید. موشک نداشته باشیم که اسرائیل بیاید ایران را شخم بزند و ما فقط نگاه کنیم؟ ما زیر بار خواستههای ذلتبار آمریکا نمیرویم. مقابل کسی که قلدری میکند، میایستیم. میگویند موشک نداشته باشید تا بعد رژیم تا دندان مسلح اسرائیل به ما
حمله کند.