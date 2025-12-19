آمریکا ورود هواداران ایران و ۳ کشور دیگر در مسابقات جام جهانی به این کشور را ممنوع کرد

کاخ سفید در اقدامی جنجالی و بی‌سابقه به هواداران ایران و سه کشور دیگر برای دیدن بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ اجازه ورود به آمریکا را نخواهد داد.

دولت آمریکا در اقدامی جنجالی اعلام کرد ورود هواداران تیم‌های ملی ایران،‌ هائیتی، سنگال و ساحل عاج در دوران برگزاری جام جهانی به این کشور به خاطر ملاحظات امنیتی ملی ممنوع است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ۲۴، این تصمیم دولت ترامپ موجی از بحث و جدل را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. این تصمیم در چارچوب گسترش فهرست کشورهایی است که مشمول محدودیت‌های ویزای ورودی هستند و به معنای محروم ‌شدن هزاران هوادار از حمایت مستقیم تیم‌های ملی‌ کشورهایشان در ورزشگاه‌های آمریکاست. این تصمیم با انتقادهای شدید در محافل ورزشی و حقوقی مواجه و به عنوان اقدامی خودسرانه توصیف شده است که هدفش هوادارانی است که تنها می‌خواهند از تیم‌های ملی خود در بزرگترین رویداد فوتبال جهان حمایت کنند. این تصمیم در تاریخ جام‌های جهانی «بی‌سابقه» توصیف شده است. طبق گزارش روزنامه فرانسوی «اکیپ» به نقل از حساب «The Touchline» در پلتفرم «ایکس»، این فهرست ممکن است به تیم پنجمی نیز گسترش یابد و آن تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو است که باید در پلی‌آف بازی کند. بر اساس همین منابع، فرمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته امضا کرده است، ممنوعیت کامل سفر هواداران عادی از کشورهای مذکور را در طول دوره برگزاری مسابقات اعمال می‌کند. تنها استثناها شامل هیئت‌های رسمی بازیکنان، کادر فنی و خانواده‌های مستقیم آنها می‌شود اما هواداران عادی از حضور در ورزشگاه‌های آمریکا برای تماشای مسابقات محروم خواهند بود.

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد

در ادامه سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران، وزارت خزانه‌داری این کشور بار دیگر از اعمال تحریم علیه شناورهایی خبر داد که به ادعای واشنگتن، عضو «ناوگان سایه» حامل فرآورده‌های نفتی ایران هستند. طبق وبگاه وزارت خزانه‌داری، آمریکا ۲۹ شناور و شرکت‌های مدیریتی مرتبط با آنها هدف تحریم‌های خود قرار داد. آمریکا همچنین یک تاجر مصری را نیز با ادعای ارتباط با این شناورها تحریم کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که با ادعای افزایش فشار بر ناوگان سایه ایران، ۲۹ شناور حامل فرآورده‌های نفتی ایران هدف تحریم‌ قرار می‌گیرد.

این وزارتخانه مدعی شد: ما همچنان مانع از دسترسی ایران به درآمدهای نفتی خواهیم شد که برای تأمین مالی برنامه‌های نظامی خود از آن استفاده می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا هم با تکرار ادعاهای واهی اعلام کرد: تحریم‌های جدید علیه ایران، توانایی این کشور را در صادرات نفت و مشتقات آن از طریق سازوکارهای غیرشفاف محدود می‌کند. ما در استفاده از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با کسانی که تجارت غیرقانونی نفت ایران را تسهیل می‌کنند، تردید نخواهیم کرد. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقائی در پاسخ به سؤالی در مورد تهدید آمریکا به تحریم ایران اظهار داشت: «ما به صورت روزانه مواجه بسته‌های تحریمی آمریکا علیه ایران هستیم... این تحریم‌ها ادامه دارد و این تحریم‌ها به دهه ۱۹۵۰ برمی‌گردد، زمانی که ایران تصمیم به ملی کردن صنعت نفت گرفت.» وی در این باره تأکید کرد: «این تحریم‌ها به ما آزار می‌رساند ولی نمی‌تواند بر عزم ما در دفاع از عزت ملی و منافعمان خللی وارد کند.»