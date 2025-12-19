محیط زیست اهواز الحاق ۲۶ هکتاری به مجتمع بنکداران اهواز را غیرقانونی اعلام کرد

اهواز - خبرنگار کیهان:

اداره محیط زیست استان خوزستان در تاریخ 85/2/5 با صدور مجوزی به مساحت ۴۲ هکتار و مشروط به رعایت فاصله ۵۰۰ متری تا دیوار ضلع غربی شرکت فولاد و فاصله ۴۰۰ متری تا منازل مهدیس با احداث مجتمع بنکداران اهواز موافقت می‌نماید و پس از آن حوالی سال ۸۶ این مجتمع در انتهای کوی مهدیس در نزدیک‌ترین نقطه به صنایع فولاد خوزستان (یکی از آلاینده‌ترین نقاط اهواز) احداث می‌شود. در اینکه چگونه دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول در چنین نقطه‌ای با وجود آلاینده‌های مضر زیست محیطی مجوز پخش مواد غذایی و بهداشتی را صادره کرده‌اند سؤالات بسیاری وجود دارد که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد. مالک اولیه این مجتمع به بهانه‌های غیر قابل قبول دیوارهای بتنی پیش ساخته مجتمع را به‌جای اینکه در فاصله ۵۰۰ متری که از سوی مراجع ذی‌صلاح تعیین شده بود قرار دهد به فاصله ۷۷ متری از دیوار ضلع غربی منتقل می‌کند که با این کار عملا چیزی در حدود ۲۶ هکتار از زمین‌هایی که میان مجتمع و صنایع فولاد قرار دارند و عمدتا دارای کاربری زراعی هستند را به مجتمع بنکداران اضافه می‌کند اقدامی که با جرات می‌توان گفت بدون مشارکت برخی عوامل متخلف امکان‌پذیر نبوده است و مالک اولیه به صورت غیرقانونی مساحت ۴۲ هکتاری را به ۶۸ هکتار تبدیل کرده است. با توجه به مدارک موجود، رعایت فاصله ۵۰۰ متری با صنایع فولاد شرطی بوده است که از ابتدا برای احداث مجتمع تعیین کرده‌اند تا توجیه و دلیلی باشد برای رعایت ضوابط قانون و جلوگیری از آلودگی‌های احتمالی شرکت فولاد که به همین منظور پیش‌بینی ایجاد فیلتر فضای سبز به عمق مناسب با انجام درختکاری و فضای سبز در محوطه اطراف مجتمع بنکداران به ویژه در فاصله

۵۰۰ متری صنایع فولاد جزو شروط و الزام آور بوده است. اتفاق عجیبی که در طول چند سال گذشته رخ داده است اینست که با جا به جایی غیرقانونی این دیوار زمینه برای ساخت و سازهای غیر مجاز در این محوطه به‌وجود آمده و طبق بررسی‌های به عمل آمده تاکنون دهها پروانه به صورت غیرقانونی جهت احداث انبار و واحدهای بنکداری در زمین‌های زراعی صادر شده است و مشاهدات میدانی خبرنگار ما بیانگر این است که این اتفاق همچنان در حال انجام است. اینکه چگونه ۲۶ هکتار از اراضی با کاربری عمدتا زراعی تبدیل به تجاری شده و ارزش افزوده کلان به جیب مالک اولیه رفته است سؤالی است که مسئولین ذی‌ربط باید پاسخگوی آن باشند. سؤال مهم این است که آیا شهرداری منطقه ۸ اهواز در انجام این تخلف بزرگ با مالک اولیه مشارکت داشته است؟ چرا تاکنون هیچ نهاد نظارتی در این موضوع مهم ورود نکرده است؟

در ادامه و حین بازدید از این مجتمع با نصب تابلویی از سوی هیئت امناء مجتمع بنکداران با این مضمون مواجه شدیم که: بر اساس مجوز صادره از اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان هرگونه ساخت و ساز در مجتمع بنکداران مواد غذایی با رعایت حفظ فاصه ۵۰۰ متر از دیوار صنایع فولاد مجاز می‌باشد. لذا هرگونه ساخت و ساز در خارج از محدوده غیر مجاز بوده و عواقب آن بر عهده مالک می‌باشد. به گفته یکی از مسئولان هیئت امنا مجتمع بنکداران‌،نصب این تابلو با هدف هشدار به متخلفین و همچنین روشنگری برای افرادی که قصد خرید زمین در آن مکان را دارند و به دنبال آن اعلام مخالفتشان با این تخلف آشکار صورت گرفته است. حال سؤال اینجاست که با وجود نصب این تابلو و همچنین انجام مکاتبات و نامه نگاری‌های مختلف به ویژه از سوی محیط زیست اهواز چرا هیچ برخوردی با متخلفین نشده است و چگونه برخی افراد به خود جرات می‌دهند به صورت آشکار قانون را زیر پا بگذارند. در پایان توقع می‌رود که سازمان‌های مربوطه خصوصا دستگاه‌های قضائی و سازمان بازرسی که مهم‌ترین رکن در برخورد با فساد و قانون‌گریزی هستند به این مسئله ورود کرده و تصمیم محکم و قاطعی در این خصوص اتخاذ نمایند.