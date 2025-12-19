یکی از اعضای شورای سیاسی حزب‌الله لبنان نسبت به خطرات واقعی علیه موجودیت و بقای لبنان و نیز لبریز شدن کاسه صبر مقاومت هشدار داد.

«محمود قماطی»، یکی از اعضای شورای سیاسی جنبش حزب‌الله لبنان، خاطرنشان کرد که حزب‌الله هرگز از سلاح خود دست نخواهد کشید و همچنین ایفای نقش مقاومت را کنار نخواهد گذاشت. براساس گزارش «اسپوتنیک»، وی ضمن هشدار نسبت به وجود خطرات واقعی علیه موجودیت و بقای لبنان، تصریح کرد که رزمندگان حزب‌الله همانند اشباحی در جنوب لیتانی باقی خواهند ماند. محمود قماطی در ادامه بر آمادگی حزب‌الله برای مقابله با هرگونه تحولات میدانی احتمالی تأکید کرد. آن‌طور که «ایسنا» به نقل از این رسانه روسی نوشته است، وی ادامه داد: «اگر کاسه صبر مقاومت لبریز شود دیگر با هیچ‌کس بحث نخواهد کرد.» پیش‌تر کانال ۱۲ تلویزیون رژیم مدعی شده بود که ارتش این رژیم برای آغاز جنگ جدید در جنوب لبنان آماده می‌شود و بانک اهداف حزب‌الله را برای هدف قراردادن آماده کرده است.