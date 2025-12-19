هزاران نفر آرژانتینی‌ در اعتراض به برنامه دولت «خاویر میلی» رئیس‌جمهور این کشور برای اصلاح قوانین کار که به شکل افزایش ساعات کاری و کاهش بیمه و سنوات و... است، تظاهرات کردند.

کارشناسان بر این باورند که اگر چه برنامه‌های ریاضت اقتصادی خاویر میلی رئیس‌جمهور راست‌گرای آرژانتین- که به ترامپ آرژانتین مشهور است- طی دو سال گذشته توانسته تورم را از بالاترین سطح سالانه یعنی 289درصد کاهش دهد اما، این کاهش تورم به قیمت نابودی طبقه متوسط و کارگر این کشور تمام شده است و بسیاری از آرژانتینی‌ها همچنان برای تامین معاش خود با مشکل مواجه هستند. خانوارها از زمان کاهش یارانه‌ها توسط «میلی»، هزینه بیشتری برای برق و حمل‌ونقل عمومی پرداخت می‌کنند و نرخ بیکاری اکنون بالاتر از زمانی است که «ترامپِ آرژانتین» به قدرت رسید.

از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که تلاش دولت میلی برای اصلاحات در قانون کار این کشور با مخالفت گسترده اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است. در همین راستا روز پنجشنبه هزاران کارگر به خیابان‌ها ریختند و علیه برنامه‌های ریاضتی وی تظاهرات کردند. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات پنجشنبه به درخواست «کنفدراسیون عمومی کار» و در «بوینس آیرس» پایتخت و سایر شهرهای آرژانتین برگزار شد. کنفدراسیون عمومی کار بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری آرژانتین است و اعلام کرده که اصلاحات موردنظر دولت میلی حقوق کارگران را تضعیف می‌کند.

براساس این گزارش میلی قصد دارد در راستای آزادسازی اقتصاد آرژانتین قوانین کار این کشور را اصلاح کند. دولت وی در طرح اصلاحی خود پیشنهاد داده که حق اعتصاب کارگران محدود شده و هزینه‌ها و تبعات اخراج کارگران کاهش پیدا کند. این طرح که بررسی آن از روز چهارشنبه گذشته در سنای آرژانتین آغاز شده است، ۱۲ ساعت کار در روز را مجاز شمرده و حق بیمه و سنوات خدمت کارگران را کاهش می‌دهد. به نوشته خبرگزاری فرانسه دولت آرژانتین اعلام کرده است که قوانین فعلی کار بسیار محدودیت‌ساز بوده و کارفرمایان از ثبت رسمی استخدام کارگران خودداری می‌کنند و استخدام تقریبا حدود ۴۰درصد از کارگران آرژانتینی به طور رسمی ثبت نشده است. میلی اخیرا با بیان اینکه طبق اصلاحات پیشنهادی دولت افراد بیشتری به صورت رسمی استخدام خواهند شد، مدعی شده بود ما قصد نداریم حق هیچ ‌کسی را سلب کنیم.