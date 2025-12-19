فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۶۰۰
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

هفتمین جشنواره تئاتر شهر آغاز به کار کرد

همزمان با آغاز به کار هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، اجراهای این رویداد نمایشی از ۲۸ آذرماه در تهران آغاز شد و تا ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. این جشنواره در بخش‌های «تئاتر صحنه‌ای»، «دیگرگونه‌های اجرائی» و «تئاتر کودک و نوجوان» برگزار می‌شود.
نمایش‌های بخش تئاتر صحنه‌ای در سالن‌های استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران، استاد ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌روند و بخش دیگر گونه‌های اجرائی نیز با هدف گسترش تئاتر شهری در نقاط مختلف تهران اجرا خواهد شد. آثار ویژه کودک و نوجوان نیز در پردیس تئاتر تهران و مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نمایش درمی‌آیند. در حاشیه این رویداد، مراسم کلنگ‌زنی پروژه «باغ نمایش» در کوشک باغ هنر برگزار شد که در اقدامی متفاوت، حمید جبلی هنرمند پیشکسوت تئاتر، کلنگ آغاز ساخت این پروژه را بر زمین زد.

