آنجا که سن عقب میماند و شجاعت جلو میزند
کتاب «پهلوان مرحمت» روایتی مستند و کودکانه از زندگی شهید مرحمت بالازاده است. کتاب «پهلوان مرحمت» بیستوششمین عنوان از مجموعه «قهرمان من» است؛ مجموعهای که با تمرکز بر معرفی الگوهای واقعی، تلاش دارد زندگی شخصیتهایی اثرگذار و الهامبخش را با زبانی ساده و قابلفهم برای مخاطبان کودک و نوجوان روایت کند. این کتاب به زندگی نوجوانی سیزده ساله از روستای چایگرمی در دشت مغان میپردازد؛ نوجوانی که نامش با شجاعت، مسئولیتپذیری و حضوری فراتر از سن و سالش در سالهای دفاع مقدس گره خورده است.
نویسندگی «پهلوان مرحمت» را محدثه سادات طباطبایی برعهده داشته و تصویرگری آن توسط سعید شمس انجام شده است. این اثر در ۲۴ صفحه و از سوی انتشارات کتابک منتشر شده و با بهرهگیری از روایت مستند، تصویرسازیهای جذاب و نثری روان، تلاش کرده است داستانی واقعی را در قالبی متناسب با ذهن و زبان کودکان و نوجوانان بازآفرینی کند. مخاطب اصلی کتاب، گروه سنی بالای ۹ سال معرفی شده است؛ گروهی که در آستانه شکلگیری هویت فردی و اجتماعی قرار دارند و بیش از هر زمان دیگر به الگوهای ملموس و واقعی نیازمندند. این کتاب روایت زندگی شهید مرحمت بالازاده است؛ نوجوانی که در یکی از روستاهای دشت مغان رشد کرد و از همان سالهای کودکی، با فضای مسجد، نماز جماعت، قرآن و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی آشنا شد. نویسنده، داستان را از دل زندگی روزمره مرحمت آغاز میکند؛ جایی که پدرش بهعنوان دستفروش، با خورجینی پر از خردهریزها، هر روز همراه فرزندش سوار بر دوچرخه میشود و در روستاهای اطراف، کنار مسجد بساط کار خود را پهن میکند. پدری که علاوه بر کار روزانه، موذن روستا نیز هست و همین پیوند همزمان کار، دین و مردم، نقش مهمی در شکلگیری شخصیت مرحمت ایفا میکند.