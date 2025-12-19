سه فیلم با موضوع فلسطین در اسکار 2026

سه فیلم جهانی با محوریت فلسطین در فهرست اولیه اسکار 2026 خبر از قدرت و توجه جدی سینمای جهان به فلسطین بعد از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه دارد. سه فیلم سینمایی «صدای هند رجب» به کارگردانی کوثر بن هنیه از تونس، «همه آنچه که از تو باقی مانده است» به کارگردانی شیرین دابیس از اردن و «فلسطین 36» به کارگردانی آنه ماری جاسر از فلسطین، سه فیلم سینمایی هستند که در فهرست کوتاه اسکار 2026 حضور دارند. اگرچه این فهرست اولیه یا همان فهرست کوتاه نامزدهای اسکار است اما رسیدن سه فیلم با محوریت فلسطین آن هم از سه کشور گوناگون در بخش بین‌الملل تا به همین جای کار نشان از توجه جدی‌تر فیلمسازان عرب، سینمای جهان و اسکار به فلسطین دارد. به گزارش تسنیم، این اتفاق را می‌توان به نوعی در ادمه توجهی که اسکار و به طور کلی بخش بین‌الملل سینما به فلسطین دارد دانست؛ سال گذشته نیز سه فیلم توانستند به فهرست نامزدهای اولیه اسکار راه پیدا کنند که البته هر سه فیلم در بخش بین‌الملل نبودند. «از زمین صفر»

(From Ground Zero) به تهیه‌کنندگی رشید مشهراوی، «هیچ سرزمین دیگری نیست» (No Other Land) به کارگردانی باسل عدرا و یووال آبراهام، «یک پرتقال از یافا» (An Orange from Jaffa) به کارگردانی محمدرضا مغنی. یک فیلم در بخش بین‌الملل، یک فیلم در مستند و دیگری در

لایو- اکشن بود و در نهایت مستند «هیچ سرزمین دیگری نیست» ساخته چهار خبرنگار فلسطینی و یهودی ضداسرائیلی توانست اسکار بهترین فیلم مستند را برای فلسطین کسب کند و تاریخ‌ساز شود. در واقع همه فیلم‌ها از فلسطین اما در بخش‌های گوناگون بود اما امسال سه فیلم از سه کشور عربی با محوریت فلسطین در این فهرست حضور دارد که نشان از توجه کشورهای عربی به سینمای فلسطین دارد.