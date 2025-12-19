معرفی برگزیدگان «جایزه جهانی امام خمینی(ره)»
نخستین دوره «جایزه جهانی دوسالانه امام خمینی(ره)» با معرفی برگزیدگان بینالمللی از ۱۴ کشور برگزار شد.
به گزارش مهر، در «نخستین دوره جایزه امام خمینی(ره)» که با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، حجتالاسلام سیدحسن خمینی، حجتالاسلام سیدعلی خمینی، خانم فاطمه طباطبایی همسر مرحوم حجتالاسلام سید احمد خمینی، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و جمعی از مقامات سیاسی و فرهنگی کشورهای مختلف برگزار شد، برگزیدگانی معرفی شدند که اسامی آنها به شرح زیر
است:
- آیتالله عبدالله جوادی آملی به عنوان شخصیت سرآمد در حوزه نظری
- عبدالملک حوثی رهبر جنبش انصارالله یمن بهعنوان شخصیت سرآمد در حوزه عملی
- شیخ عیسی قاسم بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه عدالتطلبی، آزادیخواهی و دفاع از کرامت انسان
- حجتالاسلام ابراهیم زکزاکی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه مردمگرایی و خدمت به محرومان
- رشید بن عیسی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ترویج گفتمان امام راحل
- فاطمه طباطبایی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ترویج اخلاق، عرفان و معنویتگرایی توحیدی
- محمد عزمی عبدالحمید به عنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه استکبارستیزی و مبارزه با صهیونیسم و نژادپرستی
- عبدالله مانا بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه تبیین و ترویج گفتمان پیشرفت و تمدن نوین اسلامی
- مبینا موگر بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ترویج اخلاق، عرفان و معنویتگرایی توحیدی
- شیخ غازی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه تقریب مذاهب اسلامی
- سرگئی بابورین بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ترویج صلح عادلانه و امنیت جمعی
- محمدصادق الهاشمی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ترویج اندیشه امام و انقلاب اسلامی
- حجتالاسلام مهدی مهریزی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ارتقای نقش زنان در جامعه
- یحیی فوزی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه تبیین و ترویج گفتمان پیشرفت و تمدن نوین اسلامی
- ابراهیم فرحات بهعنوان نماینده رسانه شایسته تقدیر از حوزه رسانه (شبکه المنار)
- مفتاح فوزی بهعنوان نماینده مؤسسه شایسته تقدیر از بنیاد شهید مطهری
- علیاصغر کربلایی بهعنوان نماینده مؤسسه شایسته تقدیر از مؤسسه امام خمینی(ره) کارگیل هند
- حجتالاسلام عباس کاظمی بهعنوان نماینده مؤسسه شایسته تقدیر از مؤسسه انتشاراتی کوثر