مدیریت تعیینکننده رهبر انقلاب در جنگ 12روزه حقیقتاً جای شکرگزاری دارد
حجتالاسلام سید علی خمینی نقش فرماندهی معظم کل قوا (آیتاللهالعظمی خامنهای) را در مدیریت جنگ 12 روزه «اساسی و تعیینکننده» دانست و تصریح کرد: اینکه یک فقیه مدیر و مدبر توانست هم به ملت آرامش بدهد و هم فرماندهان را در یکی از خطرناکترین جنگها هدایت کند، حقیقتاً جای شکرگزاری دارد. این جنگ عملاً برنامههای نظام استکباری را خنثی کرد.
حجتالاسلام سید علی خمینی، نوه امام خمینی(ره) در سخنرانی خود در آستان مقدس حضرت علیبن امام محمد باقر(ع) در مشهد اردهال با اشاره به مفهوم «حجاب معاصرت» اظهار داشت: ما در زمانهای زندگی میکنیم که بسیاری از واقعیتها بهدرستی دیده و فهمیده نمیشود. جنگی که ملت ایران پشتسر گذاشت (نبرد 12روزه با رژیم صهیونی)، جنگی ساده و گذرا نبود و دشمن با برنامهریزیهای عمیق و چندلایه وارد میدان شد.
وی با اشاره به تحلیلهای موجود درباره سطح برنامهریزی دشمن افزود: بر اساس گزارشها، این حمله در قالب طرحهایی هشتماهه، هشتساله و حتی سیساله طراحی شده بود که هر سه تحلیل میتواند درست باشد و بیانگر سطوح مختلف طراحی دشمن برای ضربهزدن به ایران است.
به گزارش تسنیم، وی با رد ادعای برخی مبنی بر موفقیت دشمن گفت: اینکه گفته میشود دشمن به اهدافش رسید، فرماندهان ما را ترور کرد و چند نقطه را زد و ماجرا تمام شد، دروغ محض است. هر کسی حداقلی از فهم ژئوپولیتیک و استراتژی جهانی داشته باشد، میداند جنگ با ایران برای پایان یافتن در 10 یا دوازده روز طراحی نشده بود.
نوه امام خمینی(ره) با اشاره به توان موشکی جمهوری اسلامی افزود: آیا دشمن از توان موشکی ایران بیخبر بود؟ مگر در عملیاتهای «وعده صادق 1 و 2» این توان را ندیده بودند؟ دشمن حاضر بود مهمترین مؤلفه هویتی خود یعنی «امنیت» را به خطر بیندازد تا ادعا کند جمهوری اسلامی به پایان رسیده است.
وی تأکید کرد: هیچکس برای ترور چند فرمانده، دههها برنامهریزی نمیکند. این پروژه برای هدفی بسیار بزرگتر طراحی شده بود، اما ایستادگی ملت، نیروهای مسلح و مدیریت حکیمانه فرماندهیکل قوا این طرح عظیم را ناکام گذاشت.
حجتالاسلام سید علی خمینی با قدردانی از نیروهای مسلح گفت: باید شکرگزار خداوند برای داشتن چنین فرماندهی باشیم و از رزمندگان سپاه و ارتش قدردانی کنیم؛ کاری که در این دوازده روز انجام شد، بهتعبیر دقیق، به خاک مالیدن بینی استکبار بود و درباره آن باید دهها مستند و فیلم ساخته شود.
وی با بیان اینکه استکبار فقط زبان قدرت را میفهمد، خاطرنشان کرد: مذاکره با ظالمی که قصد ظلم دارد، او را متوقف نمیکند. اگر میخواهیم روی پای خود بایستیم، راهی جز ایستادگی و قدرت نداریم.
نوه امام خمینی(ره) با اشاره به راهبرد دشمنان ایران تصریح کرد: سیاست قطعی نظام استکبار، نخست نابودی جمهوری اسلامی و سپس تجزیه ایران است. اگر در برابر زیادهخواهیها کوتاه بیاییم، قدم بعدی را برمیدارند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل داخلی کشور پرداخت و گفت: مردم مشکلات را میفهمند و در همین جنگ دوازده روزه دیدیم که بسیاری از تحلیلها نقش بر آب شد. اعتراض مردم به دین و آرمانها نیست؛ اعتراض به فساد، ناکارآمدی و سوءاستفاده است.
حجتالاسلام سید علی خمینی تأکید کرد: دشمن تلاش میکند القا کند مردم با اصل دین و انقلاب مشکل دارند، اما این دروغ است. نگرانی مردم از بیعدالتی و سوءمدیریت است و انصاف نیست ملتی همه هزینهها را بدهد، اما عدهای مسئولیت را وسیله منافع شخصی خود کنند.
وی در پایان گفت؛ من دست خدمتگزاران صادق را میبوسم؛ اما پیش خدا و وجدان، شایسته نیست کسی مسئولیت بگیرد و آن را ابزار هوای نفس قرار دهد و از خداوند خواست به همه انصاف، بصیرت و توان عمل صادقانه عنایت فرماید.