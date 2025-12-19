کاهش 10 درصدی مصرف لبنیات از ابتدای امسال

سخنگوی صنایع لبنی ایران از کاهش 10 درصدی مصرف لبنیات در کشور از ابتدای امسال خبر داد و گفت: افت قدرت خرید خانوارها، مشکلات تأمین علوفه دام و نوسانات ارزی، تعادل بازار لبنیات را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمد فربد» سخنگوی صنایع لبنی ایران با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذشده در حوزه قیمت‌گذاری محصولات لبنی گفت: بر اساس مصوبه‌ای که اخیرا تصویب شده، قیمت هر کیلوگرم شیر خام 29 هزار و 500 تومان تعیین شده و چهار قلم دیگر از محصولات نیز مشمول قیمت‌گذاری شده‌اند.

وی با تأکید بر کاهش توان اقتصادی خانوارها افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، برآوردها نشان می‌دهد حدود 10 درصد از مصرف لبنیات در کشور کاهش یافته است. این موضوع از یک‌سو به دلیل پایین بودن سرانه مصرف لبنیات نسبت به میزان استاندارد و از سوی دیگر به دلیل تبعات بهداشتی و سلامت آن، از جمله افزایش خطر پوکی استخوان و کمبود ریزمغذی‌ها، نگران‌کننده است.

سخنگوی صنایع لبنی ایران ادامه داد: در شرایطی که حقوق‌بگیران تنها 20 تا 25 درصد افزایش دستمزد داشته‌اند، نرخ تورم بالاتر از این میزان بوده و همین مسئله به کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها منجر شده است.

در سطح کلان هم دولت باید برای افزایش درآمد خانوارها و جبران فشار معیشتی اقدام مؤثرتری انجام دهد. فربد در پایان با اشاره به عوامل مؤثر بر نوسانات بازار لبنیات گفت: شیوع بیماری تب برفکی، صادرات شیر خشک و مشکلات تأمین علوفه از جمله عواملی هستند که به کاهش عرضه شیر خام و افزایش فشار بر دامداران منجر شده‌اند.

هر کیلوگرم گوشت مرغ ۱۶۸ هزار تومان شد

به گزارش مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته گذشته و در ادامه افزایش قیمت انواع محصولات لبنی، هر بطری شیر ۹۴۶ میلی لیتری یکی از برندها از 63 هزار و 500 تومن به 73 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.

ماست یک کیلوگرمی برندی دیگر از 61 هزار و 500 تومان به 67 هزار و 500 تومان رسیده و ماست کم چرب دبه‌ای همین برند از ۱۳۵ هزار تومان با افزایش ۱۰ هزار تومانی به ۱۴۵ هزار تومان و پر چرب آن از ۱۴۵ به ۱۵۵ هزار تومان رسیده است.

در هفته منتهی به ۱۳ آذر ۱۴۰۴ همین برند، هر بطری شیر کم چرب ۹۴۶ میلی لیتری خود را از 47 و 500 تومان به 49 و 500 تومان افزایش داد.

در حالی که دو هفته قبل یعنی هفته منتهی به ششم آذر، این شیر از هر بطری 42 هزار و 500 تومان به 47 و 500 تومان افزایش یافته بود. در حالی که هر بطری شیر این برند فروردین ماه

۲۸ هزار تومان به فروش می‌رسید.

گفتنی است، شیر پرچرب همین برند ابتدای سال به مبلغ ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رسید که ابتدای آذر به ۵۲ هزار تومان افزایش یافت. در ادامه این نرخ سه هفته قبل به 57 هزار و 500 تومان رسید و هفته گذشته نیز با قیمت 61 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد.

قیمت گوشت مرغ هم با وجود داشتن نرخ مصوب 135 هزار و 700 تومان طی هفته قبل نوسان بسیاری داشت. در هفته گذشته هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۱۷۰ هزار تومان رسید و خبرها از افزایش این نرخ به بالای ۲۰۰ هزار تومان حکایت دارد.

توزیع نهاده‌های دامی هنوز به شکل قطره‌چکانی بوده و عدم تأمین ارز موجب دپو این محصولات در گمرکات کشور شده است.

در بازار کنسرو ماهی نیز تن ماهی ۱۸۰ گرمی طعم‌دار (روغن زیتون) از هر قوطی ۱۵۳ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافته است.